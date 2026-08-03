Polonia atacă cu apel decizia prin care trebuie să plătească Pfizer 1,3 miliarde de euro pentru vaccinurile anti-COVID

Polonia a făcut apel, luni, împotriva hotărârii Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles care îi impunea să preia aproximativ 64 de milioane de doze de vaccin Covid-19 nedorite şi să plătească companiei Pfizer circa 1,3 miliarde de euro. Varşovia a solicitat, de asemenea, judecătorilor să suspende executarea provizorie a hotărârii pe durata procesului în apel, scrie POLITICO, conform News.ro.

„Decizia tribunalului de primă instanţă nu ţine seama de toate circumstanţele de fapt şi de drept relevante ale cauzei”, a declarat Ministerul polonez al Sănătăţii într-un comunicat. Acesta a adăugat că Polonia va recurge la „toate mijloacele legale de apărare”, dar a refuzat să-şi dezvăluie argumentele sau probele, invocând necesitatea de a proteja interesele statului.

Hotărârea împotriva căreia Polonia a formulat recurs se referă la un acord din 2021 pe care Comisia Europeană l-a negociat cu Pfizer în numele ţărilor UE. Polonia a încetat să mai accepte livrările de vaccinuri în 2022, invocând prăbuşirea cererii şi impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Pfizer a dat în judecată Polonia şi România în anul următor. În aprilie 2026, o instanţă din Bruxelles a hotărât că Varşovia este obligată să respecte contractul şi i-a impus să plătească aproximativ 1,3 miliarde de euro, plus dobânzi şi cheltuieli de judecată, pentru dozele nelivrate.

Pfizer a susţinut hotărârea belgiană, despre care a declarat pentru POLITICO că reflectă „importanţa obligaţiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie, construit pe principiul solidarităţii între statele membre”. Compania a afirmat că ia „măsuri adecvate” pentru a asigura respectarea obligaţiilor prin „mecanisme juridice de executare stabilite”, adăugând că aceste eforturi au urmat după „ani de discuţii şi o flexibilitate semnificativă pentru a ţine seama de circumstanţele statelor membre”.

Cazul României

România a pierdut, în primă instanță, procesul din Belgia pe care i l-a intentat grupul farmaceutic Pfizer, pentru dozele de vaccin anti-Covid contractate în pandemie și apoi anulate. România trebuie să plătească acum un sold restant de 600 de milioane de euro către Pfizer.

Pfizer a dat în judecată statul român, la Bruxelles, în ianuarie 2024. Ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Alexandru Rafila, afirma că situația nu era una neaşteptată, având în vedere că acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul altor două state UE, Polonia şi Ungaria.