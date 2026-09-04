Polonia cere o măsură fără precedent împotriva Rusiei, pe fondul „atacurilor hibride” din Europa

Varșovia nu vrea doar expulzări ale multor diplomați ruși, dar și restricționarea libertății de circulație în UE a celor rămași și reducerea eliberării vizelor Schengen în general, pentru cetățenii ruși, scriu The Moscow Times și Politico.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a sugerat că statele Uniunii Europene ar trebui să expulzeze până la 40% dintre diplomații ruși care își desfășoară activitatea în țările membre ale blocului – aproape 1.000 de persoane.

Sikorski a declarat în cadrul unei conferințe de presă ținută la Weimar, în urma unei întâlniri cu omologii săi germani și francezi, că recentul val de atacuri hibride atribuite Rusiei demonstrează că UE ar trebui să impună restricții mai stricte.

„În cele din urmă, Rusia încearcă să distrugă UE din interior și nu ar trebui să i se permită să se bucure de privilegiile liberei circulații”, a afirmat el, potrivit Politico.

„Sarcini incompatibile cu statutul lor diplomatic”

Conform estimărilor citate de Sikorski, în prezent există peste 2.000 de diplomați ruși în țările UE, iar cel puțin 40% dintre aceștia, așa cum a subliniat ministrul polonez, „îndeplinesc sarcini incompatibile cu statutul lor diplomatic”, inclusiv lucrând pentru agenții de informații care „desfășoară activități teroriste” în țările europene.

Pe lângă reducerea numărului de personal diplomatic rus, Sikorski a solicitat restricționarea libertății de circulație a diplomaților ruși, reducerea eliberării vizelor Schengen pentru cetățenii ruși și obligativitatea ca rușii să utilizeze exclusiv documente biometrice la intrarea în UE.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că Parisul este pregătit să susțină măsuri suplimentare „dacă circumstanțele o vor impune”.

Acuzații la adresa Rusiei

Propunerea Varșoviei a venit în urma unei serii de acte de sabotaj în Germania, pe care autoritățile țării le atribuie Rusiei.

Pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion de transport militar ucrainean la Aeroportul Leipzig/Halle. Anchetatorii au găsit ulterior o altă dronă și aproximativ 50 de grame de explozivibili.

Germania a acuzat oficial Rusia de tentativa de atac. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că acțiunile Moscovei „se înscriu într-o lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

Alte acte de sabotaj în Germania

Dar de la începutul lunii septembrie, în Germania au mai avut loc mai multe incidente, care nu au fost atrobuite cuiva anume.

La Bergheim, persoane necunoscute au provocat un scurtcircuit la o linie electrică, oprind unitățile de producție a energiei electrice cu o capacitate totală de 4.200 MW.

În Brandenburg, rachete artizanale au avariat o substație eletrică. La Augsburg, un obiect neidentificat a explodat în apropierea unei gări, iar la München, au fost aruncate cocktailuri Molotov spre șantierul unei fabrici din domeniul apărării.

Din cauza tensiunilor crescânde, Germania a decis să-și înăsprească politica de vize pentru cetățenii ruși.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe german, Martin Giese, a declarat că turismul rus nu poate continua ca de obicei atâta timp cât Rusia duce un război de agresiune.

El a afirmat că numărul vizelor eliberate este „prea mare”, iar Berlinul intenționează să-l reducă. PE 1 septembrie, ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a anunțat controale mai stricte la intrarea în țară pentru cetățenii ruși.