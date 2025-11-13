Polonia, condamnată la CEDO pentru restricţionarea dreptului la avort

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru încălcarea „dreptului la viaţă privată”, după ce o femeie din această ţară a fost nevoită să avorteze în străinătate în 2020 din cauza „incertitudinii” care domnea în legislaţia țării la acea dată, relatează AFP.

Reclamanta, născută în 1981, era însărcinată cu un fetus ce avea trisomie.

Chiar dacă legislaţia poloneză din 1993 autoriza avortul în caz de anomalie fetală, Curtea Constituţională a Poloniei a stabilit, pe 22 octombrie 2020, că acest lucru este incompatibil cu Constituţia.

Această decizie, care a provocat manifestaţii de amploare în întreaga țară, a intrat în vigoare abia la 27 ianuarie 2021.

Însă între aceste două date a domnit confuzia în ceea ce priveşte impactul legislativ al deciziei. De teamă de a nu mai putea avorta legal în ţara sa, tânăra femeie, însărcinată în 15 săptămâni la momentul pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională, s-a deplasat în Olanda, unde sarcina i-a fost întreruptă la o clinică privată.

Magistraţii europeni au condamnat Polonia „în unanimitate” pentru încălcarea „dreptului la respectarea vieţii private”, garantat de articolul 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, considerând că tânăra „a fost afectată direct” de evoluţia legislaţiei.

„Curtea consideră, în special, că ingerința în exercitarea de către reclamantă a drepturilor sale a decurs din situaţia de mare incertitudine care s-a instalat între pronunţarea hotărârii Curţii Constituţionale, în 2020, şi publicarea acesteia, în 2021”, incertitudine agravată „atât prin absenţa oricărei măsuri tranzitorii, cât şi de pandemia de Covid-19 în curs” la acea dată.

Polonia va trebui să îi plătească femeii 1.495 de euro despăgubiri materiale şi 15.000 de euro prejudicii morale.

„Acesta este un verdict just, singurul posibil”, a reacţionat Natalia Broniarczyk de la ONG-ul „Aborcyjny Dream Team”, ea menționând pentru AFP că în fiecare zi după decizia Curţii Constituţionale „cel puţin şapte femei se duc la o clinică din străinătate pentru o întrerupere de sarcină”.

„Salutăm această decizie, dar suntem în continuare în căutare de fonduri necesare pentru a susţine femeile care ne contactează în fiecare zi”, a declarat la rândul său Mara Clarke, de la organizaţia „Supporting Abortions for Everyone” (SAFE).

La sfârşitul anului 2023, CEDO a condamnat deja Varşovia într-un dosar similar.