Polonia dă detalii despre atacurile „accidentale” pregătite de Rusia asupra flancului estic al NATO

Rusia ar putea lansa „atacuri hibride cu drone sau rachete” împotriva Poloniei şi a altor ţări de pe flancul estic al NATO, prezentându-le totodată ca fiind accidentale, a avertizat joi prim-ministrul Donald Tusk, citând rapoartele serviciilor de informaţii poloneze, relatează News.ro citând TVP World.

Premierul polonez a afirmat că astfel de atacuri ar putea avea scopul de a testa disponibilitatea NATO de a invoca Articolul 5, care tratează un atac asupra unui membru ca pe un atac asupra tuturor.

Declaraţiile vin în contextul în care dronele ruseşti au continuat să lovească ţinte situate în apropierea graniţei Poloniei cu Ucraina, ţară devastată de război, stârnind îngrijorare la Varşovia cu privire la ameninţarea tot mai mare la adresa ţării.

„Naraţiunea Moscovei va fi că a fost un accident”

Adresându-se parlamentului polonez, prim-ministrul Donald Tusk a afirmat că informaţiile primite de Polonia indică faptul că Moscova ar putea efectua atacuri „hibride” cu drone şi rachete împotriva ţărilor care susţin Ucraina, inclusiv Polonia, şi le-ar putea descrie oficial ca fiind accidente.

„Pe scurt, există un risc real ca dronele sau alte tipuri de rachete să pătrundă pe teritoriul uneia sau mai multor ţări de pe flancul estic şi chiar să provoace pagube, în timp ce versiunea oficială ar fi că a fost vorba de un accident”, a spus el.

„Aceste potenţiale atacuri ar avea un caracter, aşa-zis, «accidental», menite să paralizeze sau cel puţin să slăbească hotărârea statelor NATO de a invoca prevederile relevante ale NATO în cazul unei agresiuni împotriva unei ţări membre”, a declarat Tusk în faţa parlamentului.

Ţările europene suspectează Moscova că se află în spatele unei serii de acte de sabotaj din ultimele luni, menite să exercite presiune asupra aliaţilor, în special asupra Germaniei, care ajută Kievul în efortul său de a rezista invaziei pe scară largă a Rusiei – acuzaţie pe care Kremlinul a negat-o cu vehemenţă.

Tusk nu a oferit detalii cu privire la agenţiile de informaţii care au transmis avertismentul. Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, menţionează agenția Reuters.

Tusk a mai afirmat că astfel de atacuri din partea Rusiei ar putea coincide cu „schimbări politice în anumite ţări europene care să acorde puterea – sau cel puţin o voce puternică – celor care, invocând din ce în ce mai des sloganuri nobile despre pace, pacifism şi victime inutile, vor cere pacea – sau, mai degrabă, capitularea totală a Ucrainei”, a punctat premierul polonez, potrivit Reuters.

Cel mai probabil, el s-a referit la avansul partidelor mai favorabile Rusiei, precum Rassemblement National (RN) din Franţa şi Alternativa pentru Germania (AfD).

Anterior, Polonia a declarat că a mobilizat avioane militare ca răspuns la un atac rus în vestul Ucrainei, aproape de graniţa poloneză.

Aeroporturile din Rzeszow şi Lublin au fost închise temporar, iar locuitorii din două regiuni din estul Poloniei au primit alerte de raid aerian. Presa locală a relatat că au sunat sirenele şi că elevii din unele şcoli s-au adăpostit.

Duminică, o dronă rusă a lovit un tren de pasageri în Ucraina, la doar doi kilometri de graniţa cu Polonia.

Ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că Polonia îşi întăreşte protecţia spaţiului aerian. „Am intensificat activitatea avioanelor F-16 şi a elicopterelor şi ne consolidăm sistemele de apărare aeriană şi de reacţie rapidă”, a scris el pe X.

Tusk a declarat că îl va vizita vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre cooperarea în cadrul Coaliţiei Antirachete Balistice, un grup de ţări europene care dezvoltă împreună cu Ucraina un sistem de apărare aeriană ca alternativă mai ieftină la sistemul Patriot fabricat de SUA.