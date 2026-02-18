Polonia interzice accesul mașinilor chinezești în bazele sale militare din cauza temerilor că pot fi folosite pentru spionaj

Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în interiorul bazelor și a altor instalații militare, din cauza temerilor că senzorii integrați la bordul lor ar putea fi utilizați pentru colectarea de date sensibile, a anunțat armata poloneză marți seară, potrivit Reuters.

Armata a precizat într-un comunicat că astfel de vehicule ar putea fi totuși admise în perimetrele securizate dacă anumite funcții sunt dezactivate și dacă sunt implementate alte măsuri de protecție prevăzute de regulile de securitate specifice fiecărei instalații.

Pentru a limita riscul expunerii informațiilor confidențiale, armata a interzis de asemenea conectarea telefoanelor de serviciu la sistemele multimedia din vehiculele produse în China.

Restricțiile nu se aplică locațiilor militare accesibile publicului, precum spitale, clinici, biblioteci sau cluburi de garnizoană, a mai transmis armata.

Aceasta a adăugat că măsurile au caracter preventiv și că sunt aliniate practicilor utilizate de statele membre NATO și de alți aliați pentru a asigura standarde ridicate de protecție a infrastructurii de apărare.