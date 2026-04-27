Polonia își construiește „armada de drone” de ultimă generație. Plan strategic alături de Ucraina, anunțat de Tusk

Demonstrație de sisteme militare cu drone pe terenul de antrenament din Zielonka, Polonia, pe 19 februarie 2026. FOTO: STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Varșovia lansează un plan strategic pentru construirea unei „armade de drone”, de ultimă generație, cu ajutorul expertizei tehnice ucrainene și al finanțării europene, pentru a consolida securitatea spațiului aerian al Poloniei și al Uniunii Europene împotriva unei eventuale agresiuni ruse, a anunțat luni premierul polonez Donald Tusk, potrivit The Kyiv Independent.

„Ucraina s-a dovedit a fi un partener de nădejde pentru țările care doresc să se apere împotriva atacurilor aeriene”, a declarat Tusk în cadrul unui eveniment organizat în orașul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, unde s-a întâlnit cu premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Proiectul, anunțat în cursul conferinței „Calea către reconstrucția Ucrainei”, urmărește – potrivit lui Tusk – să imprime „un salt tehnologic fără precedent” în dezvoltarea dronelor de luptă datorită „know-how-ului tehnic și competențelor în domeniul dronelor ale prietenilor noștri ucraineni”.

„Armata” de drone va consta dintr-o flotă modernă și foarte numeroasă de aparate fără pilot, destinată să protejeze spațiul aerian polonez și cel european de eventualele atacuri aeriene.

„Polonia trebuie să aibă propria sa armadă modernă de drone, astfel încât să putem nu numai să ajutăm Ucraina astăzi, ci și să le spunem polonezilor cu deplină încredere că suntem în siguranță”, a declarat Tusk.

Pentru punerea în aplicare a proiectului, vor fi mobilizate „capital național polonez și finanțare din partea UE”, astfel încât tehnologia europeană aliată să poată „sări practic peste o întreagă eră tehnologică”, iar Ucraina, Polonia și Europa să fie puse „la adăpost de atacurile aeriene și de orice ambiție a vreunui agresor”, a afirmat Donald Tusk, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

În cadrul discursului său, premierul polonez a abordat și tema reconstrucției Ucrainei, avertizând că „nu va exista niciun fel de reconstrucție dacă agresorul nu pune capăt acestui război”, referindu-se la Rusia, și a condiționat redresarea economică de o securitate militară „garantată”.

Tusk a subliniat că relațiile Ucrainei cu Polonia și Europa se bazează pe un parteneriat reciproc, mai degrabă decât pe un ajutor unilateral. Potrivit premierului polonez, Varșovia a jucat un rol cheie în promovarea acestui model de parteneriat.

Reuniunea a avut loc în așa-numita „Vale a Aviației” din Rzeszów, capitala provinciei Subcarpatia (Podkarpackie). Această conferință tehnică pe tema „Apărare și securitate” prefațează un summit major privind reconstrucția Ucrainei, preconizat să se desfășoare la Gdansk, în iunie.

Varșovia și-a intensificat eforturile de cooperare cu Ucraina în domeniul dezvoltării sistemelor fără pilot, în special după ce mai multe drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez în septembrie 2025.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a adus cu sine progrese rapide în domeniul tehnologiei dronelor, determinând țările din Europa și Orientul Mijlociu să apeleze la expertiza Kievului în dezvoltarea sistemelor fără pilot.

În cadrul evenimentului, Sviridenko a afirmat că această cooperare cu Polonia va consolida securitatea ambelor țări. „Nu este nevoie să explicăm aici ce înseamnă agresiunea rusă. Suntem aici, umăr la umăr, în lupta pentru libertate și pace”, a spus prim-ministrul ucrainean.

Polonia, membră a NATO și a UE, situată la granița cu Ucraina, a oferit asistență militară și umanitară extinsă Kievului după declanșarea invaziei ruse. Aeroportul său din Rzeszow a jucat un rol cheie în tranzitul ajutorului militar occidental către țara devastată de război.