Polonia obține din partea Ungariei o decizie pentru care insistase din perioada Viktor Orban. „Roțile justiției se învârt încet, dar se învârt”

Noul guvern al Ungariei, condus de Peter Magyar, le-a revocat statutul de refugiat unui fost ministru polonez și adjunctului său, a anunțat joi Varșovia, care încearcă să îi aducă pe cei doi în Polonia pentru a se confrunta cu acuzații de abuz de putere, după ce au părăsit Ungaria, a scris Reuters.

Odată cu această decizie, fostul ministru polonez al justiției Zbigniew Ziobro și adjunctul său, Marcin Romanowski, nu vor mai putea folosi documentele de călătorie pentru refugiați care i-au ajutat să părăsească Ungaria chiar atunci când la Budapesta era învestit un nou guvern.

Ziobro a plecat din Ungaria în Statele Unite în data de 9 mai, în ziua în care și-a preluat mandatul Peter Magyar. Locația lui Romanowski este deocamdată necunoscută.

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, care a pierdut alegerile din aprilie în fața lui Peter Magyar, le acordase azil lui Romanowski, Ziobro și soției lui Ziobro, Patrycja.

„Am primit confirmare scrisă că Ungaria le-a revocat statutul de refugiat lui Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro și Patrycja Kotecka-Ziobro”, a scris ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-o postare pe X.

„De asemenea, le-a invalidat documentele de călătorie. Roțile justiției se învârt încet, dar se învârt”, a adăugat șeful diplomației poloneze.

Avocatul lor acuză guvernul polonez de „persecuție”

Avocatul lui Romanowski și Ziobro, Bartosz Lewandowski, susține că guvernul polonez a exercitat o presiune puternică asupra noii puteri de la Budapesta pentru a-i priva pe cei doi de „protecție internațională”.

„Din 2023, întregul aparat guvernamental (polonez) s-a concentrat pe persecutarea opoziției politice din Polonia”, a acuzat el.

În Polonia, Ziobro și Romanowski, care au servit în guvernul naționalist al partidului Lege și Justiție, care a pierdut puterea în 2023, se confruntă cu acuzații legate în principal de utilizarea abuzivă a banilor dintr-un fond destinat victimelor infracționalității, în scopuri politice.

Cei doi resping acuzațiile care îi vizează și susțin că sunt victimele unor dosare politice, deoarece au investigat presupuse infracțiuni comise de persoane apropiate actualului prim-ministru polonez, Donald Tusk.

Reuters relatase că secretarul american de stat adjunct Christopher Landau le-a dat dispoziții unor înalți oficiali ai Departamentului de Stat să faciliteze și să aprobe o viză pentru Romanowski. Landau și instituția au refuzat să comenteze informațiile.

„Vom contacta instituțiile relevante din Statele Unite pentru a afla dacă persoane cărora le lipsesc documente de călătorie valabile pot continua să locuiască în Statele Unite”, a scris ministrul polonez al justiției, Waldemar Zurek, pe X.