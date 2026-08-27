Polonia, poziție tranșantă despre găzduirea de focoase nucleare pe teritoriul său

Polonia nu dorește să aibă focoase nucleare pe teritoriul său, a declarat joi viceministrul apărării, Pawel Zalewski, potrivit Reuters.

„Nu – asta aș dori să spun foarte clar și deschis. Polonia nu dorește să aibă focoase nucleare pe teritoriul său”, le-a spus Zalewski reporterilor, când a fost întrebat dacă viitoarea prezență militară americană în Polonia ar putea include capacități nucleare.

„Vrem să participăm la descurajarea nucleară a NATO, ceea ce nu înseamnă să avem focoase nucleare pe teritoriul nostru”, a spus Zalewski, la sediul NATO din Bruxelles.

El a adăugat că Polonia este interesată de creșterea prezenței militare permanente a SUA în cadrul „Force Posture Review” („Revizuirea Poziției Forțelor”) a Washingtonului și a făcut referire la declarațiile președintelui american Donald Trump de la începutul acestui an privind posibilitatea trimiterii de trupe suplimentare în Polonia.

Washingtonul a anunțat în iunie o revizuire de șase luni a dislocărilor trupelor americane în Europa.

Conform unui document consultat de Reuters, până pe 6 noiembrie vor fi elaborate cel puțin patru seturi de opțiuni pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth, cu mult înainte de termenul limită din decembrie.

„Considerăm decizia președintelui Trump ca un instrument de îmbunătățire a securității europene, în concordanță cu conceptul Pentagonului privind NATO 3.0. Aceasta înseamnă că europenilor le revine sarcina de a se apăra prin mijloace convenționale, dar SUA își mențin un rol extrem de important în sprijinirea forțelor armate europene”, a afirmat viceministrul polonez al Apărării.

„Desigur, punctul de plecare este mesajul transmis opiniei publice de către președintele Trump cu privire la trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia, în cadrul unei desfășurări permanente”, a adăugat el.

În luna mai, Trump a surprins țările din cadrul NATO prin angajamentul de a trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia.