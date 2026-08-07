Polonia se apropie de o economie de 1.000 de miliarde, fiind deja pe locul 6 în UE

Produsul Intern Brut (PIB) nominal al Poloniei a ajuns la 922,9 miliarde în 2025, un nivel care o plasează pe locul al 6-lea la nivelul Uniunii Europene, deasupra unor țări ca Belgia și Suedia, arată cele mai recente date de la Eurostat, citate de TVP World.

Cu acest PIB nominal, Polonia reprezintă 4,9% din producția economică totală a celor 27 de state din Uniunea Europeană, care a fost de 18.800 de miliarde în 2025.

Conform datelor Eurostat, Polonia este a șasea economie la nivelul blocului comunitar, respectiv cea mai mare din Europa Centrală și de Est.

Spre comparație, România a avut un PIB de peste două ori mai mic, de 380,1 miliarde de euro, în timp ce al Cehiei a fost de 347,3 miliarde euro, iar al Ungariei, de 218,8 miliarde euro.

Cea mai mare economie din UE rămâne Germania

Germania și-a menținut acest statut și în 2025, cu un PIB de 4.470 de miliarde de euro, ceea ce echivalează cu 23,8% din producția economică totală a UE.

Pe poziția a 2-a s-a clasat Franța, cu 2.990 de miliarde de euro, urmată de Italia (2.260 miliarde euro), Spania (1.690 miliarde euro) și Țările de Jos (1.170 miliarde euro).

TVP World mai menționează un raport al Fondului Monetar Internațional din acest an, conform căruia se estimează că Polonia va depăși Elveția și va deveni a 20-a economie a lumii în 2028.

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