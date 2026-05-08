Polonia semnează cu UE un acord de împrumut uriaș prin programul SAFE: 44 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei

Polonia a devenit vineri prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru a finanța modernizarea armatei și a industriei sale de armament, urmând să primească aproximativ 44 de miliarde de euro.

„Este un moment crucial în istoria Poloniei, la fel ca și a Uniunii Europene”, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk în timpul semnării acordului.

„Aceasta este o sumă gigantică care va fi investită direct în securitatea poloneză, industria de armament poloneză, companiile poloneze care colaborează cu industria de armament și în capacitățile noastre tehnologice”, a mai declarat premierul polonez, potrivit agențiilor de presă EFE, Reuters și Agerpres.

„Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și cu riscuri ridicate”, a evidențiat premierul Poloniei.

Cel mai populat stat de pe flancul estic al NATO, Polonia este țara din cadrul alianței care alocă cele mai mari cheltuieli pentru apărarea sa, în termeni relativi, cu 4,8% din PIB.

Polonia, principalul beneficiar al programului SAFE

Programul Uniunii Europene Security Action For Europe (SAFE), creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziția de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice.

Prin acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului elaborat pentru țările europene care urmăresc să își revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării ruse și riscului de retragere a Statelor Unite.

„Este, de asemenea, ziua în care Europa (…) arată că a învățat lecțiile istoriei și că este pregătită (…) să își asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră”, a comentat premierul Donald Tusk.

Acordul a fost semnat de miniștrii polonezi ai finanțelor și apărării, precum și de comisarul european pentru buget Piotr Serafin și de comisarul pentru apărare Andrius Kubilius.

Guvernul Poloniei a continuat cu programul SAFE în pofida unui veto al președintelui naționalist al țării, Karol Nawrocki, evidențiind o dispută profundă privind datoria și rolul pe care Bruxelles-ul ar trebui să îl joace în securitatea unei țări politic divizate.

Polonia a plasat comenzi mari pentru tancuri, artilerie și sisteme de apărare aeriană, urmărind totodată să își extindă producția internă în parteneriat cu producători externi.