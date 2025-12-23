Polonia și-a ridicat avioanele de vânătoare, după noile bombardamente ale rușilor în Ucraina. Sistemele radar și antiaeriana, puse „în stare de alertă maximă”

Un avion F-16CJ Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Poloneze, însoțit de două avioane Dassault Mirage 2000 ale Forțelor Aeriene Franceze, survolează Varșovia în timpul paradei de Ziua Forțelor Armate ale Poloniei, pe 15 august 2025. Imagine ilustrativă FOTO: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Avioane de luptă poloneze și ale aliaților din cadrul NATO au fost mobilizate marți dimineață pentru a păstra siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au anunțat forțele armate poloneze, potrivit Reuters.

„Avioanele de vânătoare au fost desfășurate, iar sistemele de apărare aeriană terestre și de recunoaștere radar au fost puse în stare de alertă maximă”, a transmis comandamentul operațional al forțelor armate ale Poloniei, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

„Aceste măsuri sunt de natură preventivă și au ca scop securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”, a precizat comandamentul operațional.

Infrastructura energetică a Ucrainei, vizată din nou de bombardamentele rusești

Forțele ruse au atacat Kievul și infrastructura energetică a Ucrainei marți dimineață, provocând întreruperi de urgență și determinând Polonia să ia această decizie privind ridicarea avioanelor de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian, la două zile după încheierea negocierilor de pace de la Miami conduse de SUA.

Negocierile de pace de la Miami, din weekend, au reunit oficiali americani cu delegații ucrainene și europene, alături de contacte separate cu reprezentanți ruși, în timp ce Washingtonul a testat dacă există posibilitatea unei înțelegeri care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.

La ora 06:20 GMT, alertele de raid aerian acopereau aproape toată Ucraina, potrivit forțelor aeriene ale țării. Resturi au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale din districtul Sviatoshynskyi din Kiev, avariind ferestrele, a anunțat primarul Vitali Kliciko, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Ministerul Energiei din Ucraina a transmis că au fost introduse în mai multe regiuni întreruperi de urgență în privința alimentării cu energie electrică, inclusiv la Kiev și în regiunea înconjurătoare, după ce Rusia a atacat din nou facilitățile energetice.

Rusia a lovit în repetate rânduri rețeaua electrică și instalațiile energetice ale Ucrainei în timpul războiului care durează de aproape patru ani, intensificând atacurile în timpul iernii pentru a perturba alimentarea cu energie electrică și încălzirea, a pune tensiune pe logistică și economie și a crește presiunea asupra Kievului.

Polonia, țară membră NATO care se învecinează cu Ucraina, ridică avioane de luptă în timpul atacurilor majore cu rachete și drone rusești asupra vestului Ucrainei, de obicei atunci când se estimează că bombardamentele prezintă un risc crescut în apropierea frontierei.