Polonia și-a trimis avioanele de vânătoare să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj IL-20

Avioane de vânătoare F-16 și MIG-29 ale Forțelor Aeriene Poloneze participă la un exercițiu militar al Forțelor Aeriene NATO, pe 12 octombrie 2022 în Lask, Polonia. FOTO: STRINGER / AFP / Profimedia

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaștere și spionaj care survola Marea Baltică, a anunțat luni Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze, pe platforma de socializare X, potrivit Reuters și Newsweek.

„Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion rusesc Ilyușin IL-20 care efectua a noua misiune de recunoaștere din acest an în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit. Avionul nu a încălcat spațiul aerian polonez”, a transmis ministerul polonez, care a precizat că interceptarea a avut loc vineri, 13 martie.

Acest incident este cel mai recent dintr-o serie de interceptări care au implicat avioane rusești de supraveghere IL-20 în ultimele săptămâni.

Săptămâna trecută, Norvegia a mobilizat avioane de vânătoare F-35, în două zile consecutive, pentru a identifica și a urmări avioane rusești IL-20M în apropierea unei zone de exerciții NATO situate în largul coastei de nord a țării. Forțele Armate Norvegiene au menționat că zborurile erau probabil menite să culeagă informații despre activitatea aliaților în timpul exercițiului militar „Cold Response”.

Polonia a desfășurat, de asemenea, în mod constant avioane de vânătoare și a ridicat apărarea aeriană la nivelul maxim de pregătire în timpul atacurilor rusești pe scară largă, cu rachete și drone asupra Ucrainei, confirmând ulterior că spațiul aerian polonez nu a fost încălcat în acele cazuri.

Într-o postare pe X, Forțele Armate Poloneze au precizat luni că avioanele sale de vânătoare MiG-29 au escortat aeronava rusă IL-20 după ce aceasta a fost zărită zburând deasupra Mării Baltice.

„Datorită gradului ridicat de pregătire al forțelor de serviciu, experienței piloților și funcționării eficiente a sistemului de apărare aeriană, misiunea a fost desfășurată rapid, profesional și în condiții de siguranță. Soldații (polonezi) veghează zilnic asupra siguranței cerului polonez, îndeplinindu-și serviciul cu deplină dedicație, iar Forțele Armate ale Republicii Polone rămân în permanență pregătite să răspundă la orice amenințări la adresa spațiului nostru aerian”, au mai transmis forțele poloneze.

Rusia nu a comentat până acum incidentul.

Operațiunea Eastern Sentry

Anul trecut, NATO a lansat Eastern Sentry, o misiune menită să asigure spațiul aerian al flancului său estic în urma încălcărilor frecvente din partea Rusiei.

Inițiativa a fost lansată după ce aproximativ 20 de drone au pătruns în Polonia la mijlocul lunii septembrie. Moscova a negat că acestea ar fi vizat în mod deliberat Polonia. Prima misiune a fost lansată în acea lună, cu un avion de vânătoare francez Rafale și un elicopter polonez desfășurate pentru a contracara o potențială amenințare reprezentată de dronele rusești.

Danemarca, Franța, Germania și Regatul Unit au contribuit cu avioane de vânătoare și nave de război la acel moment.

Despre această inițiativă, Alianța Nord-Atlantică a precizat: „Prin Eastern Sentry, aliații contribuie cu capacități și resurse suplimentare la eforturile de descurajare și apărare ale NATO – de exemplu, mai multe avioane de vânătoare, elicoptere, avioane de transport, sisteme de apărare aeriană, avioane de supraveghere și fregate – și îmbunătățesc coordonarea acestor resurse prin intermediul NATO”.

„În plus, Eastern Sentry se bazează pe experiența acumulată în cadrul misiunii Baltic Sentry și încorporează tehnologii și tactici inovatoare pentru a face față noilor provocări”, a adăugat NATO.