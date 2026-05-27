Polonia și Marea Britanie semnează un tratat de apărare și securitate pentru a combate amenințarea Rusiei

Ambele țări și-au consolidat în paralel alianțele bilaterale cu alți membri ai NATO, în special cu Franța și Germania, scrie Reuters.

Marea Britanie și Polonia vor semna miercuri un tratat de apărare și securitate pentru a combate amenințările, inclusiv cele venite din partea unei Rusii din ce în ce mai agresive.

Acordul, care urmează să fie semnat la Londra de prim-ministrul polonez Donald Tusk și de cel britanic Keir Starmer, urmărește să îmbunătățească securitatea frontierelor, să combată crima organizată și să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării cu Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al guvernului britanic.

Cel mai recent acord de apărare cu un stat membru al UE, care urmează acordurilor similare cu Franța și Germania, subliniază eforturile lui Starmer de a repara daunele provocate de Brexit în urmă cu aproape 10 ani și de a răspunde apelurilor președintelui american Donald Trump ca Europa să-și asume mai multă responsabilitate pentru apărarea continentului.

La rândul ei, Polonia a semnat un tratat de apărare cu Franța în 2025, consolidând cooperarea în domeniul apărării, și lucrează la un tratat similar cu Germania.

Înainte de a părăsi Polonia, Tusk a declarat că ambele țări consideră „Rusia o amenințare strategică”, cei doi lideri urmând să discute despre creșterea numărului de atacuri hibride, atacuri cibernetice și spionaj.

Scopul tratatului

„Acest tratat reprezintă cel mai mare pas înainte în relația noastră de apărare și securitate cu Polonia din această generație, permițându-ne să facem față amenințărilor moderne la adresa securității, care pot fi mai puțin vizibile, dar nu mai puțin periculoase”, a declarat Starmer.

Un comunicat oficial al guvernului de la Londra a subliniat că acordul va permite celor două țări să-și unifice expertiza și capacitatea industrială pentru a conduce dezvoltarea și producția de arme complexe de nouă generație, inclusiv consolidarea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă.

Tusk a afirmat că, dincolo de domeniul apărării, o parte semnificativă a tratatului se va concentra pe securitatea cibernetică.

Polonia susține că rolul său de centru de distribuție a ajutorului militar către Ucraina a transformat-o într-o țintă cheie pentru spionajul rus, atacuri cibernetice și operațiuni de dezinformare.

Alianțe cu Franța și Germania

Acordul cu Polonia este cel mai recent acord bilateral de apărare pe care Marea Britanie l-a încheiat sub conducerea lui Starmer, care a avut mai mult succes pe scena internațională decât pe plan intern.

După ce administrația Trump a cerut Europei să facă mai mult pentru a se proteja, punând sub semnul întrebării alianța militară NATO, atât Marea Britanie, cât și Polonia au căutat să încheie acorduri de apărare cu alte națiuni.

Anul trecut, Marea Britanie și Franța au convenit să-și consolideze relațiile în domeniul apărării, inclusiv să-și întărească cooperarea în ceea ce privește arsenalele nucleare, iar Starmer a semnat, de asemenea, un tratat pentru aprofundarea legăturilor cu Germania.