Polonia spune că există riscul ca Rusia să folosească drone ucrainene capturate pentru atacuri în state NATO, inclusiv în România

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat marți cu privire la posibila utilizare a dronelor ucrainene capturate de către forțele ruse pentru a lansa atacuri împotriva unor țări membre NATO, atacuri care ar putea fi atribuite Ucrainei, relatează EFE și Agerpres.

După o reuniune a Comitetului de Securitate Națională la Varșovia, ministrul polonez a afirmat că Moscova deține „multe drone” capturate de la Ucraina și a explicat că „Rusia le-ar putea folosi în mod provocator împotriva flancului estic al NATO, împotriva țărilor baltice, Finlandei, României, inclusiv împotriva Poloniei”.

Kosiniak-Kamysz a reiterat că „amenințarea rusă este constantă și foarte ridicată”, motiv pentru care „este foarte important să fim pregătiți în cazul în care se întâmplă ceva de genul acesta”.

Ministrul indicase cu o zi înainte că „niciodată” nu se poate „sta liniștit” în fața „escaladării tensiunilor” provocate de Rusia, amintind că „săptămâna trecută, avioane de vânătoare poloneze și suedeze au interceptat trei avioane rusești deasupra Mării Baltice”.

În eventualitatea unui atac rusesc, ministrul polonez al apărării a declarat că are „încredere deplină în aplicarea articolelor 4 și 5 (ale NATO), care implică utilizarea extremă a forței și a tuturor mijloacelor de către toate statele membre”.

„Noi suntem obligați să facem asta și sperăm că aceste angajamente față de noi vor fi respectate”, a adăugat el.

În septembrie 2025, Polonia a înregistrat una dintre cele mai grave încălcări ale spațiului său aerian, când cel puțin 19 drone rusești au pătruns pe teritoriul său în cadrul unei ofensive masive împotriva Ucrainei.

Acel incident a dus la doborârea mai multor aparate fără pilot prin utilizarea forței directe de către avioane de vânătoare poloneze și NATO, precum și la închiderea temporară a aeroporturilor și la restricții de zbor în estul țării.