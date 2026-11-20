Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei în cursul nopții cu trei obiecte care erau probabil două rachete și o dronă, a declarat vineri ministrul polonez al apărării, acuzând ceea ce a numit drept o „provocare” din partea Moscovei, potrivit Reuters.

„A avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez și o incursiune a unor obiecte provenite din Federația Rusă”, a declarat ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz în cadrul unei conferințe de presă.

„A fost o rachetă Kh-101… În al doilea caz, se poate vorbi, de asemenea, de o rachetă; în al treilea, a fost cel mai probabil o dronă cu propulsie cu reacție.”

Incursiunile au avut loc în contextul în care Polonia organizează vineri exerciții militare ale „Coaliției de Voință”, formată din aliații Ucrainei.

„Aceste exerciții, combinate cu prezența miniștrilor apărării din Franța, Regatul Unit și statele baltice — alături de opt șefi de stat major, inclusiv cei ai aliaților noștri cheie — sugerează că convergența acestor evenimente nu este întâmplătoare”, a afirmat Kosiniak-Kamysz.

El a precizat că exercițiile vor avea loc în ciuda incidentului și a adăugat că Polonia va solicita NATO un sprijin suplimentar pentru securizarea flancului estic al alianței.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că nu există nicio îndoială că obiectele care au aterizat în Polonia erau de origine rusă.

„Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată”, a afirmat el în cadrul unei conferințe de presă.

Investigații în trei locuri din Polonia

Declarațiile ministrului apărării vin după ce, dimineață, armata poloneză a primit informații cu privire la posibila cădere a unor obiecte necunoscute în sud-estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Din cauza atacului aerian rusesc asupra Kievului și altor zone din Ucraina, forțele aeriene poloneze au ridicat preventiv avioane.

Alertele au fost apoi anulate, dar serviciile — poliția, pompierii, armata și procurorii — investighează sesizările privind obiectele necunoscute, a precizat comandamentul armatei.

De asemenea, o cameră de supraveghere a surprins o explozie într-un sat aflat la aproximativ 45 kilometri de graniță.

BREAKING: Suspected Missile Impact Reported in Poland CCTV footage reportedly captured an explosion near the Polish town of Chmielek, approximately 46 kilometers from the Ukrainian border. Polish authorities are investigating reports of unidentified airborne objects potentially entering the country’s airspace during Russia’s massive attack on Ukraine. The cause of the explosion and whether a Russian missile struck Polish territory remain unconfirmed. — KyivPost (@KyivPost) November 20, 2026

Ministrul polonez al Afacerilor Interne, Marcin Kierwinski, a declarat că sunt în curs de desfășurare anchete în trei localități: Rudnik nad Sanem, Molodycz și Nowy Lipowiec.