„Polonia, statele baltice, acum România”. Donald Tusk avertizează NATO asupra provocărilor Rusiei, după incidentul de la Galați

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, la sosirea lui la summitul UE, la sediul Consiliului European din Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Omar Havana / AP / Profimedia

Țările membre ale NATO ar trebui să ia „în serios”, în sfârșit, „provocările” Rusiei, cum a fost și incidentul cu drona prăbușită în România, dar și afirmații ca cele făcute de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, potrivit căruia „cetățenii UE nu vor mai putea dormi liniștiți”, a declarat sâmbătă premierul polonez Donald Tusk, notează Agerpres.

„Polonia, statele baltice, acum România. Tot mai multe provocări rusești”, a scris Tusk pe Facebook, făcând referire la incidente din acest țări.

„Ieri (vineri – n.r.), fostul președinte al Rusiei (Dmitri Medvedev – n.r.) a declarat că cetățenii UE nu vor mai putea dormi liniștiți. Toți cei din NATO ar trebui să ia în serios, în sfârșit, aceste fapte și vorbe”, a mai spus șeful guvernului de la Varșovia.

Statele Uniunii Europene ar face mai bine să tacă în legătură cu atacul unei drone asupra unui bloc de locuințe din România, întrucât toate sunt implicate direct în războiul cu Rusia, a declarat vineri vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.

„Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple. Este război! Iar cetățenii statelor UE, ca populație a unor țări aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Mai ales acolo unde sunt amplasate unități de producție a dronelor pentru nevoile formațiunilor banderiste (termen folosit în discursul rus pentru a desemna autoritățile sau forțele ucrainene, cu referire la Stepan Bandera, figură a naționalismului ucrainean din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial – n.r.)”, a mai spus Medvedev, comentând incidentul din România.