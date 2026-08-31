Polonia suspectează că în spatele incendiului de la fabrica de drone s-a aflat un serviciu secret străin. Anunțul procurorilor

Procurorii polonezi au anunțat luni că inițiază o anchetă pentru o posibilă „infracțiune cu caracter terorist”, după incendiul de noaptea trecută de la o fabrică de drone din Skarzysko-Kamienna, potrivit AFP.

Fabrica este a WB Electronics, un grup privat specializat în sisteme electronice de apărare.

Potrivit un comunicat al parchetului, ancheta a fost deschisă pentru „participare la activități ale unui serviciu de informații străin împotriva Republicii Polonia și pentru o infracțiune cu caracter terorist, constând în provocarea deliberată (…) a unui incendiu pe terenul uzinei WB Electronics, cu ajutorul unei încărcături care conținea materiale inflamabile”, notează Agerpres.

Procurorii nu au menționat numele țării pe care o suspectează că a comandat incendiul la fabrica de la Skarzysko-Kamienna, la 140 km sud de Varșovia.

Mai multe țări NATO au acuzat Rusia că s-a aflat în spatele unor operațiuni recente de sabotaj sau spionaj, acuzații pe care Moscova le neagă. Țări ca România și Polonia s-au confruntat cu intruziuni ale dronelor sau ale rachetelor identificate ca rusești, menționează AFP.

Joi, avioanele poloneze de vânătoare au interceptat o aeronavă rusă de spionaj deasupra Mării Baltice, la 30 de kilometri de coasta Poloniei, potrivit TVP World. A fost doar cel mai recent dintr-o serie de incidente similare în care au fost implicate aeronave militare ruse, conform publicației.

Polonia, o susținătoare fermă a Ucrainei, servește drept platformă de transport prin care trec majoritatea ajutoarelor militare și umanitare pentru Ucraina.