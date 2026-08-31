Aeronavă rusă de spionaj, interceptată de avioane poloneze de vânătoare la 30 de kilometri de coasta Poloniei

Avioanele poloneze de vânătoare au interceptat o aeronavă rusă de recunoaștere deasupra Mării Baltice, la 30 de kilometri de coasta Poloniei, potrivit TVP World.

Aeronava Il-20 a fost interceptată la nord de Leba, o localitate de coastă din nordul Poloniei, și nu a încălcat spațiul aerian polonez, a precizat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Este doar cel mai recent dintr-o serie de incidente similare în care au fost implicate aeronave militare ruse, notează TVP World.

„Rusia ne-a testat încă o dată sistemele de descurajare și apărare antiaeriană”, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz într-o postare pe platforma X.

Interceptarea a avut loc în apele internaționale ale Mării Baltice.

Il-20 este un avion de recunoaștere militară folosit pentru a aduna informații despre radare, comunicații și sisteme de apărare antiaeriană.

Serie de incidente similare

Avioanele militare rusești s-au apropiat în mod repetat de coasta baltică a Poloniei în ultimele luni. La mijlocul lui iulie, avioanele poloneze au interceptat aeronave ruse timp de trei zile consecutive, inclusiv avioane de recunoaștere Il-20 și avioane de vânătoare Su-30.

În finalul lunii iulie și în zile consecutive de la începutul lunii august au avut loc noi interceptări de avioane Il-20. Niciuna dintre aeronave nu a intrat în spațiul aerian polonez.

Autoritățile poloneze sunt în alertă pentru potențiale încălcări ale spațiului aerian după cazul rachetei de croazieră rusești Kh-101 care s-a prăbușit în estul Poloniei în timpul unui atac lansat de forțele Moscovei asupra Ucrainei la sfârșitul lunii iulie.

Racheta, despre care oficialii polonezi au declarat că transporta o „cantitate semnificativă” de material exploziv, a explodat într-un câmp din apropierea orașului Tarnawa-Kolonia, în estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de frontiera cu Ucraina.