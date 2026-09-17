Polonia vrea să convoace peste 300.000 de rezerviști și recruți în 2027

Guvernul polonez intenționează să convoace anul viitor peste 300.000 de rezerviști și recruți, atât profesioniști, cât și voluntari, conform unui proiect al Ministerului Apărării, ale cărui detalii au fost făcute publice joi.

Proiectul prevede 20.000 de noi locuri în serviciul militar profesionist, cu 6.500 mai multe decât anul trecut, pe lângă 200.000 de rezerviști și 83.700 de membri ai corpurilor auxiliare, relatează agențiile de presă EFE și Agerpres.

Măsura luată de Ministerul Apărării de la Varșovia prevede convocarea a peste 200.000 de cetățeni pentru a le evalua capacitățile și a-i aloca unei unități militare în cazul unei mobilizări.

Este cea mai mare campanie de convocare din ultimii ani, vizând bărbații și femeile cu vârsta de până la 60 de ani, care vor trebui să se prezinte la centrul de recrutare desemnat pentru a li se evalua capacitățile fizice și cunoștințele, după care vor deveni rezerviști și vor fi încadrați provizoriu într-un corp militar.

Neprezentarea nejustificată sau refuzul de a da curs ordinului de convocare poate atrage după sine sancțiuni care variază de la amendă până la aducerea cu poliția la centrul de recrutare, în conformitate cu Legea privind apărarea patriei.

În plus, dacă se estimează ca fiind necesar, unii dintre acești rezerviști vor trebui să urmeze un antrenament de până la 90 de zile consecutive.

Cea mai puternică armată terestră din Europa

Această strategie întărește ambiția afișată de Varșovia după invazia declanșată de Rusia în Ucraina în februarie 2022, și anume de a construi cea mai puternică armată terestră din Europa.

Conform datelor Ministerului Apărării, efectivele Forțelor armate poloneze depășesc deja 220.000 de soldați, față de cei 130.000 înainte de război.

Obiectivul este să se ajungă la 300.000 de militari în serviciu activ și până la 500.000, incluzându-i și pe rezerviști, până în 2039.

Pentru a finanța creșterea efectivelor din cadrul Forțelor Armate, bugetul dedicat apărării se ridică la aproximativ 4,8% din PIB în 2026, față de 4,7% anul trecut. Pentru 2027, statul polonez estimează că cheltuielile pentru apărare vor fi de aproximativ 4,5%.