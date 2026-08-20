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Actualitate

„Polul căldurii” din România s-a schimbat în acest an / Provincia istorică păzită de caniculă nu mai e menajată

Vlad Barză
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Dacă în anii trecuți valurile de căldură au lovit mai întâi partea sudică a țării, în 2026 lucrurile au stat diferit, a explicat meteorologul ANM Oana Păduraru pentru HotNews.

  • „Și în continuare, când vom mai avea episoade calde în august și la început de septembrie, tendința se menține”, a mai spus meteorologul ANM. 
  • Cum arată recordurile de căldură stabilite în această vară și prognoza pentru următoarele săptămâni

În Europa de Vest au fost cinci valuri de căldură în vara aceasta, iar cel mai recent s-a încheiat pe 17 august. Primul val a debutat în ultimele zile din mai, iar cel mai lung a fost între 17 și 30 iunie.

Provincia istorică „păzită de căldură” nu mai este protejată