„Polul căldurii” din România s-a schimbat în acest an / Provincia istorică păzită de caniculă nu mai e menajată

În Europa de Vest au fost cinci valuri de căldură în vara aceasta, iar cel mai recent s-a încheiat pe 17 august. Primul val a debutat în ultimele zile din mai, iar cel mai lung a fost între 17 și 30 iunie.

Dacă în anii trecuți valurile de căldură au lovit mai întâi partea sudică a țării, în 2026 lucrurile au stat diferit, a explicat meteorologul ANM Oana Păduraru pentru HotNews.

În România a avut parte de două valuri de căldură în această vară: unul la final de iunie și altul mai recent care a „prins” două zile din iulie și opt din august, arată datele ANM. Iar cele mai ridicate temperaturi au fost înregistrate într-un orășel de lângă Oradea, deși tradițional Transilvania nu găzduia caniculă extremă.

Pe 30 iulie a început al doilea val de căldură și s-a terminat pe 8 august. Dintre cele zece zile cu caniculă extremă, în două au fost temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

Recordul de +41,2 C a fost pe 6 august la Săcuieni, un orășel de 10.000 de locuitori din județul Bihor.

Orașul este situat în Câmpia de Vest, la 40 km de Oradea și la 40 km de orașul Debrețin din Ungaria – țară care a fost afectată de „domul de căldură” și a avut temperaturi de 42 de grade.

„O chestiune de circulație”. Însă tendința se menține, spune meteorologa

Meteorologii spun că schimbarea este legată de poziția maselor de aer și de cum s-au deplasat ele.

„Au fost mai frecvente și mai intense valurile de căldură pentru partea de vest a țării. Este doar o chestiune de circulație”, a spus pentru HotNews meteorologul ANM Oana Păduraru.

Ea spune că – dacă în anii trecuți valurile de căldură au abordat mai întâi partea sudică a țării, în 2026 lucrurile au stat diferit, iar valurile de căldură au afectat vestul mai întâi.

„Și în continuare, când vom mai avea episoade calde în august și la început de septembrie, tendința se menține”, a mai spus meteorologul ANM.

Prognoza pe patru săptămâni, emisă recent de ANM, indică faptul că în zona de vest a țării, în săptămânile de până în 14 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât media. Cea mai mare diferență față de medie va fi în această săptămână.

De ce au fost cele mai mari temperaturi la Săcuieni? „Acolo a fost vârful valului de căldură, pe zona nordului Crișanei. Pătrunderea cea mai caldă a fost pe zona respectivă. Dacă mai aveam o stație meteo în vecinătate ar fi intrat și ea, probabil, în zona recordurilor”, spune Oana Păduraru.

Unde au fost temperaturile maxime absolute în România în ultimii ani:

2025: Calafat, +43,4 ºC, pe 26 iulie

2024: Cernavodă, +41,7 ºC pe 17 iulie

2023: Cernavodă și Zimnicea, +42 ºC, pe 25/26 iulie

2022: Calafat, +41,7 C pe 21 iulie

Pentru 2026 vara nu s-a încheiat, dar până în prezent maxima absolută pe țara este de +41,2 C la Săcuieni

Orașul din Bihor, cu cea mai ridicată temperatură și la final de iunie

Localitatea Săcuieni. Foto: sacueni.ro.

Primul val de căldură din vara lui 2026 a fost la final de iunie, a durat șase zile, au fost depășite 68 de recorduri absolute de căldură pentru iunie, iar cel mai cald a fost tot la Săcuieni, +40,8 C. Și la Jimbolia, în Banat, a fost măsurată această temperatură la final de iunie.

În iunie, temperatura medie a fost cu 2,8 C peste normalul lunii la Săcuieni și cu 3 grade Celsius la Oradea, arată datele ANM. La Oradea a fost în iulie cu 1,7 grade Celsius mai cald decât normalul lunii.

ANM vorbea despre „un contrast termic evident între vestul mai cald decât normalul climatologic și cea mai mare parte a centrului, nordului și estului țării, unde temperaturile medii au fost apropiate sau ușor sub valorile de referință standard”.

Recordurile stabilite în cel mai recent val de căldură din România

Domul de căldură care a pornit pe 21 iunie în Franța s-a tot deplasat spre vest și la finalul lunii a adus recordurile de temperatură din vestul României. Că valul de căldură a fost unul excepțional o arată și faptul că au fost și stații meteo unde recordul absolut de căldură pe iunie a fost depășit și cu peste 2,5 grade C.

La Holod, în Crișana, recordul absolut a fost depășit cu 3,2 grade C.

Cele mai ridicate cinci temperaturi din valul de căldură încheiat pe 8 august:

+41,2 C la Săcuieni, pe 6 august

+40,5 C la Săcuieni, pe 5 august

+40,3 C la Sânnicolau Mare, pe 6 august

+40,1 la Holod, pe 5 august

+40,1 C la Oradea, pe 5 august

Cele mai ridicate trei temperaturi minime din timpul valului de căldură: