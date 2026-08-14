Vremea până pe 14 septembrie. ANM anunță temperaturi diferite de cele normale

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale perioadei din calendar în cea mai mare parte a ţării până la jumătatea lunii septembrie, cele mai ridicate valori fiind aşteptate în vest şi centru, potrivit prognozei emise de ANM pentru perioada 17 august – 14 septembrie.

Săptămâna 17-24 august

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest şi centru. Excepţie va face sud-estul ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

În ceea ce privește ploile, regimul va fi deficitar la nivelul întregii ţări, deficitul fiind mai accentuat în zonele montane.

Săptămâna 24-31 august

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, mai ales în regiunile vestice şi centrale. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, fiind posibil să fie uşor mai ridicate în zonele montane şi în regiunile vestice.

Săptămâna 31 august – 7 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Săptămâna 7-14 septembrie

Mediile temperaturilor se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, cu abateri mai pronunţate în regiunile intracarpatice. Precipitaţiile vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.