„Polul corporatiștilor” din București se extinde cu câteva mii de apartamente noi. Ce salarii trebuie să câștige o familie pentru pentru a-și cumpăra un apartament cu 2 sau 3 camere aici

Aproximativ 4.000 de apartamente sunt în construcţie în zona Aviaţiei, supranumită ‘polul corporatiştilor’, o familie având nevoie de un venit minim de aproximativ 15.000 de lei pentru a cumpăra prin credit ipotecar un apartament nou cu două camere în zonă, iar pentru unul cu trei camere circa 22.300 de lei, relevă o analiză de specialitate, dată luni publicităţii, scrie Agerpres.

„Aviaţiei reprezintă principalul pol de dezvoltare pentru ansamblurile rezidenţiale middle market din Bucureşti, amplasate în zonele nordice ale sectoarelor 1 şi 2 din Capitală, aceste proiecte ţintind, de regulă, palierele superioare ale segmentului, pe care activează cumpărătorii cu venituri peste medie”, spune analiza.

Cât costă un apartament cu două camere aici

În medie, preţul de pornire al unui apartament nou cu două camere în construcţie în zona Aviaţiei pleacă de la 158.000 de euro plus TVA, în timp ce preţul mediu de pornire al unui apartament nou cu trei camere din zonă porneşte de la circa 214.000 de euro plus TVA, acestea majorându-se în funcţie de suprafaţa unităţilor.

Astfel, preţul mediu al apartamentelor noi din zona Aviaţiei este de aproximativ 3.230 de euro pe metrul pătrat util, plus TVA, ceea ce înseamnă că, pentru a cumpăra prin credit ipotecar un apartament nou cu două camere în zonă, o familie trebuie să aibă un venit mediu de aproximativ 15.000 de lei, potrivit calculelor SVN România, care au luat în considerare un credit ipotecar cu dobândă fixă în primii trei ani, pe o durată de 30 de ani şi un avans de 25%.

E nevoie de un venit de peste 4.000 de euro lunar

Concomitent, pentru a cumpăra prin credit un apartament nou cu trei camere amplasat în polul Aviaţiei, o familie ar trebui să aibă un venit lunar minim de aproximativ 22.300 de lei.

Însă, un cuplu care câştigă două salarii medii înregistrate în Bucureşti are un venit lunar de 14.620 de lei (circa 2.800 de euro lunar), potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), aferente lunii mai 2026. Având în vedere numărul de locuinţe vândute în Bucureşti anual, proiectele rezidenţiale aflate în dezvoltare în zona Aviaţiei ţintesc aproximativ 4% dintre cumpărătorii activi pe piaţa rezidenţială din Capitală, reiese din analiză.

„Zona de nord a Bucureştiului – şi implicit şi Aviaţiei – a reprezentat dintotdeauna un deziderat pentru potenţialii cumpărători, iar cei care au achiziţionat o locuinţă aici, indiferent că vorbim de anii ’80, anii ’90 sau după 2020, au înregistrat întotdeauna venituri peste medie, fără a fi, neapărat, cumpărători de lux. Preţul mediu actual al unei locuinţe noi aflate în dezvoltare în zona Aviaţiei este cu circa 40% mai mare comparativ cu media oraşului, un nivel explicabil prin imaginea foarte bună a cartierului şi prin amplasamentul în inima celei mai importante zone de business a Bucureştiului”, a explicat Raluca Dobrişan, managing partner SVN România | Residentialist | Floreasca, în comunicat.

Gata până în 2028

Cele aproape 4.000 de apartamente aflate în dezvoltare în acest moment în zona Aviaţiei ar urma să fie finalizate în perioada 2026 – 2028, în timp ce datele companiei de consultanţă imobiliară arată că alte peste 7.200 de noi locuinţe ar putea fi dezvoltate în zonă pe termen mediu şi lung, având în vedere suprafeţele de teren aflate în portofoliul investitorilor activi pe segmentul rezidenţial.

Numărul caselor şi apartamentelor vândute în primele şase luni din 2026 în regiunea Bucureşti – Ilfov a fost cu doar 1,4% mai mic comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, în timp ce vânzările rezidenţiale înregistrate în aceeaşi perioadă la nivel naţional au scăzut cu o rată anuală de aproape 9%, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

SVN România este o companie de consultanţă imobiliară care, în şapte ani de activitate, a tranzacţionat peste 12.000 de locuinţe, cu o valoare cumulată de peste 1,2 miliarde de euro.