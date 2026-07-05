Pompieri români luptă cu incendiile de vegetație din Franța. Este pentru a treia oară în ultimii ani când România oferă ajutor Parisului

România a trimis în Franța un modul specializat în stingerea incendiilor de pădure, intervenind în proximitatea localității Montalba, din zona Pirineilor, pentru gestionarea unui incendiu de vegetație și fond forestier. În aceste zile, departamente din sudul Franței se confruntă cu incendii de vegetație pe suprafețe mari.

„Pe parcursul nopții, pompierii români au asigurat monitorizarea permanentă a sectorului repartizat și au fost pregătiți să intervină pentru limitarea propagării flăcărilor către obiectivele aflate în zona de risc. Misiunea principală a vizat protejarea mai multor gospodării și a unui parc fotovoltaic, obiective care, în urma acțiunilor desfășurate, nu au fost afectate de incendiu”, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență.

În sprijinul autorităților franceze România a trimis 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.

„Pentru asigurarea continuității intervenției și menținerea capacității operaționale la un nivel ridicat, efectivele modulului românesc sunt rotite periodic, astfel încât personalul implicat în misiune să beneficieze de timpul necesar refacerii fizice”, precizează sursa citată

Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Începând cu data de 2 iulie, a fost emis un cod roșu de incendii de vegetație (risc foarte sever) în departamentele Bouches-du-Rhone, Herault, Aude, Gard, Vaucluse, Pyrenees-Orientales, respectiv cod portocaliu (risc ridicat) în departamentul Var.

România a răspuns cererii Franței de sprijin în combaterea incendiilor de mai multe ori în ultimii ani. De exemplu, în 2022 România a trimis 77 de pompieri cu tehnica aferentă, iar în 2024, alți 40 au fost detașați în Franța.