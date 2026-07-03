Popularitatea lui Putin este din nou în scădere, dar de data aceasta într-un ritm fără precedent de la începutul războiului

Încrederea rușilor în Vladimir Putin a scăzut cu 3,4 puncte procentuale într-o săptămână, ajungând la 73,3%, potrivit unui sondaj VTsIOM realizat în perioada 22-28 iunie, citat de publicația independentă rusă Meduza.

Aceasta este cea mai rapidă scădere a indicelui de încredere al lui Putin de la începutul războiului. Precedenta a avut loc la începutul lunii aprilie 2026, când indicele de încredere al președintelui a scăzut cu 1,8 puncte procentuale într-o săptămână.

66,9% dintre respondenți spun că aprobă ceea ce face Putin care președinte, în scădere cu 3,5 puncte procentuale față de săptămâna precedentă. Ultima dată când rata de aprobare a președintelui a scăzut atât de brusc a fost în august 2024.

21,3% dintre respondenți au dezaprobat activitatea lui Putin, față de 19,7% în săptămâna precedentă.

Ce spun alte sondaje

Potrivit unui sondaj realizat de Fundația pentru Opinia Publică (FOM), 70% dintre respondenți evaluează pozitiv activitatea lui Putin — o scădere de 1 punct procentual față de săptămâna precedentă. În același timp, încrederea în Putin a crescut cu 2 puncte procentuale pe parcursul săptămânii, de la 69% la 71%.

Serviciile sociologice rusești (FOM și VTsIOM) au început să înregistreze o scădere a nivelului de aprobare a președintelui rus Vladimir Putin în primăvara anului 2026. Scăderea a continuat pe fondul crizei combustibililor din Rusia.

Compania americană de cercetare Gallup a realizat, de asemenea, un sondaj în rândul rușilor în perioada martie-mai 2026. Conform acestui sondaj, 60% dintre ruși consideră că situația economică din orașul sau regiunea lor se deteriorează. Aceasta este cea mai mare cifră din ultimii 20 de ani.