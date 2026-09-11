Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”

Succesul de care s-a bucurat „The Polygamist” (Poligamul), un serial Netflix în limba zulu, i-a uimit inclusiv pe creatorii și actorii săi. Titlul a devenit un fenomen global care a impulsionat producția în Africa de Sud a mai multor serii și filme pe care platforma de streaming intenționează să le lanseze în curând, relatează Reuters.

La un eveniment care a marcat un deceniu de prezență a serviciului de streaming în Africa de Sud, reprezentanții Netflix au anunțat continuări ale unor seriale populare în țară precum „Blood Legacy”, „Seriously Single Too” și „Another Disaster Holiday”, toate urmând să fie lansate înainte de sfârșitul anului.

Șefii Netflix mizează, de asemenea, că apetitul Africii de Sud și al abonaților săi din restul lumii pentru emisiuni de tip reality-show va fi satisfăcut prin noile producții „Love is Blind: South Africa” și a „Stars & Vows”, un serial documentar despre nunți.

Ben Amadasun, vicepreședintele Netflix pentru Orientul Mijlociu și Africa, le-a spus participanților că peste 300 de producții sud-africane au fost difuzate de la lansarea serviciului în această țară, în 2016, contribuind la susținerea a 8.000 de locuri de muncă și colaborând cu aproximativ 30 de companii locale de producție.

Serialul cu care Africa de Sud a dat lovitura pe Netflix

Principalul motiv de sărbătoare a fost succesul serialului „The Polygamist”. Deși pe IMDb are o notă medie de doar 6,6 / 10, Amadasun a declarat că producția s-a aflat în clasamentul top al Netflix în 62 de țări timp de șapte săptămâni consecutive. Lansat în iunie, serialul a înregistrat de atunci aproape 28 de milioane de vizionări.

Intriga se învârte în jurul lui Jonasi Gomora, care după ce a crescut într-un cartier sărac a devenit un puternic și carismatic director în domeniul bancar, și a soției sale, Joyce. El o înșală în mod constant, având copii cu mai multe femei mai tinere. El ascunde față de acestea că este căsătorit.

„Nu mi-am dorit niciodată ca oamenilor să le placă acest personaj, câtuși de puțin”, a declarat actorul sud-african S’dumo Mtshali într-un interviu acordat Reuters.

El a spus că, pentru a intra în pielea personajului, „a trebuit să fiu cu adevărat sincer în ceea ce mă privește ca persoană, ca bărbat”. De asemenea, actorul a analizat numeroase scandaluri de abuz sexual în care au fost implicați oameni cunoscuți.

„Acest personaj îi întrupează pe liderii noștri, politicienii noștri”

Telenovela, bazată pe un roman din 2012 al scriitoarei Sue Nyathi din Zimbabwe, explorează teme precum dinamica familială complexă, patriarhatul, poligamia și modul în care normele coloniale occidentale au denaturat și erodat valorile tradiționale în Africa.

„Acest personaj îi întrupează pe liderii noștri, politicienii noștri, șefii noștri, unchiul nostru, tații noștri. El este… oglinda întunecată”, afirmă Mtshali.

„Să văd reacția și implicarea oamenilor, de pretutindeni… a fost o experiență nebunească, nebunească… încă nu-mi vine să cred”, a declarat pentru Reuters Gugulethu Zuma-Ncube, producătoarea executivă și unul dintre cei doi regizori ai serialului „The Polygamist”.

„Povestea era… specifică și autentică din punct de vedere cultural… dar temele mai largi, cred eu, sunt unele cu care se poate identifica oricine”, a spus ea.