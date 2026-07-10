Populația UE a ajuns de la 350.000.000 în 1960 la 450.000.000 în 2026. Ce arată noile date Eurostat 

La 1 ianuarie 2026, populația Uniunii Europene era estimată la 452 de milioane de locuitori, cu 706.000 mai mult decât în anul precedent. Este al cincilea an consecutiv în care populația UE crește, după scăderea înregistrată în 2021, în timpul pandemiei de COVID-19, arată datele Eurostat publicate vineri.

Din 2012 încoace, sporul natural negativ al populației din Uniunea Europeană (numărul deceselor mai mare decât cel al nașterilor) a fost compensat de migrația netă pozitivă.

Față de 2016, Uniunea are cu 8 milioane de locuitori mai mult. Comparativ cu 2006, creșterea este de 16 milioane de persoane.

Populația Uniunii Europene a ajuns la 452 de milioane de locuitori în 2026, după cinci ani consecutivi de creștere. Sursa: Eurostat

Privită pe termen lung, populația UE a crescut cu 97,5 milioane de locuitori între 1960, când număra 354,5 milioane de persoane, și 2026, când a ajuns la 452 de milioane.

În același timp, ritmul de creștere demografică a încetinit în ultimele decenii. În anii 1960, populația Uniunii creștea, în medie, cu aproximativ 3 milioane de persoane pe an, în timp ce în anii 2010 creșterea medie anuală a fost de doar 600.000 de persoane.

De la 83,5 milioane de locuitori în Germania la 600.000 în Malta

La 1 ianuarie 2026, populația statelor membre ale Uniunii Europene varia de la 83,5 milioane de locuitori în Germania la aproximativ 600.000 în Malta.

Cele mai populate cinci state membre concentrau aproape două treimi din populația totală a UE: Germania (18,5% din populația Uniunii), Franța (15,3%), Italia (13%), Spania (11%) și Polonia (8%).

Între 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026, populația a crescut în 16 state membre ale Uniunii Europene.

Cele mai mari ritmuri de creștere au fost înregistrate în Malta (o rată brută a creșterii populației de +24,1 la mia de locuitori), Cipru (+13,7 la mie) și Luxemburg (+13,1 la mie).

La polul opus, cele mai accentuate scăderi ale populației au fost consemnate în Letonia (-8,3 la mia de locuitori), Estonia (-6,8 la mie) și Ungaria (-5,4 la mie).

Distribuția populației în statele UE la 1 ianuarie 2026. Sursa: Eurostat

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