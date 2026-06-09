Porc mistreț pe o stradă din Voluntari-Pipera. Mesaj Ro-Alert pentru populație

Autorităţile au transmis, marţi după-amiază, un mesaj RO-Alert după ce un porc mistreţ a fost văzut în zona Voluntari – Pipera, lângă Bucureşti, scrie News.ro.

„A fost semnalată prezenţa unui porc mistreţ în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae!”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Oamenii au fost sfătuiți să evite zona, să rămână în locuinţe şi să încerce să protejeze animalele din gospodărie, fără a se pune în pericol.

Mesajul Ro-Alert, conform Buletin de București:

„A fost semnalata prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou lancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați sa vă fotografiați cu acesta sau sa îl hrăniți.

Fără să va expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”.