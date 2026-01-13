Porecla lui este Caracatița, are emisiunea „Să dăm cu bâta” și o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său. Cine este Diosdado Cabello, considerat de mulți adevărata forță din Venezuela

Diosdado Cabello la un miting de susținere pentru Nicolas Maduro după capturarea acestuia de SUA: Javier Campos / DPA / Profimedia

Porecla lui este „Caracatița”, prezintă o emisiune TV intitulată „Lovind cu bâta” și mulți venezueleni îl consideră adevărata putere din țară, scrie The Guardian.

Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului și este probabil cea mai temută, disprețuită și, în unele cercuri, respectată figură guvernamentală, cu o influență care rivalizează cu cea a președintelui interimar, Delcy Rodríguez.

În calitate de ministru de interne, Cabello controlează poliția și închisorile, iar după trei decenii de prezență în centrul chavismului, influența sa – sau tentaculele sale – se extind și asupra partidului socialist de guvernământ și asupra companiilor de stat.

Având în vedere că Donald Trump cere supunerea Venezuelei, soarta regimului de la Caracas depinde în parte de faptul dacă Cabello, în vârstă de 62 de ani, își păstrează autoritatea – și dacă o folosește pentru a se supune Washingtonului sau pentru a încerca să riposteze, notează publicația britanică.

De la raidul american în care președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost răpit pe 3 ianuarie, Cabello a patrulat Caracasul cu oameni înarmați și a apărut cu bâta în emisiunea sa de televiziune, cunoscută în spaniolă sub numele de „Con el Mazo Dando”.

Foto: X / Con el Mazo Dando

„Diosdado este un zombie”

Potrivit unor surse, SUA l-au avertizat pe Cabello că el va fi următorul care va cădea dacă nu se supune ordinelor lor.

Andrés Izarra, un fost ministru venezuelean care trăiește acum în exil, consideră că răpirea lui Maduro l-a subminat pe Cabello și că acesta se va supune SUA. „Diosdado este un zombie”, a spus Izarra. „A rămas cu pantalonii în vine, a adăugat el.”

Eșecul aparatului de securitate al Venezuelei de a-l proteja pe Maduro nu-i lasă lui Cabello altă opțiune decât să urmeze exemplul lui Rodríguez și al fratelui ei, Jorge, șeful Adunării Naționale, care au cooperat cu administrația Trump, a spus Izarra.

Avertizat de americani că ar putea avea soarta lui Maduro sau mai rău

Diosdado Cabello, care controlează forțele de securitate acuzate de încălcări grave ale drepturilor omului, este unul dintre puținii oameni care îi erau loiali lui Maduro și pe care acum Trump se bazează pentru a menține stabilitatea în Venezuela în perioada de tranziție, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters o sursă informată cu privire la intențiile administrației americane.

Oficialii americani sunt îngrijorați în special de faptul că Cabello, având în vedere represiunile pe care le-a desfășurat în trecutul său și rivalitatea cu Rodriguez, ar putea juca rolul de sabotor și încearcă să-l forțeze să coopereze, chiar dacă caută modalități de a-l îndepărta în cele din urmă de la putere și de a-l exila, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Între timp, i-au comunicat lui Cabello prin intermediari că, dacă va fi sfidător, ar putea avea o soartă similară cu cea a lui Maduro, capturat într-un raid american și dus la New York pentru a fi judecat sub acuzația de „narcoterorism”, sau chiar să-și vadă viața pusă în pericol, a declarat sursa.

Eliminarea lui ar putea totuși crea probleme

Însă eliminarea lui Cabello ar putea fi riscantă, motivând probabil grupurile moto pro-guvernamentale, cunoscute sub numele de colectivos, să iasă în stradă, declanșând un haos pe care Washingtonul vrea să îl evite. Reacția lor poate depinde însă de faptul dacă se simt protejați de alți oficiali.

Într-una dintre primele sale decizii în calitate de președinte interimar, Rodríguez l-a numit pe generalul Gustavo González López noul șef al Gărzii de Onoare Prezidențiale și al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM).

González López, care a fost sancționat de SUA și UE împreună cu cel puțin șase alți oficiali de rang înalt pentru încălcări ale drepturilor omului și corupție, a ocupat funcția de director al serviciilor de informații din Venezuela până la jumătatea anului 2024, când a fost înlocuit de Maduro în cadrul unei remanieri a cabinetului și a echipei sale de securitate.

Mai târziu în acel an, a început să lucreze cu Rodríguez ca șef al afacerilor strategice și controlului la compania petrolieră de stat PDVSA.

González López era considerat apropiat de Cabello, dar nu este clar acum imediat dacă numirea sa a fost un gest de sprijin din partea lui Rodríguez față de omul considerat omul forte al partidului de guvernământ sau, dimpotrivă, un semn al unei rupturi.