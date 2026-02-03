Portavionul USS Abraham Lincoln al armatei americane a doborât o dronă iraniană Shahed care se apropia „agresiv” / Incident separat, cu un petrolier hărțuit de IRGC

Avion de vânătoare american decolând de pe portavionul Abraham Lincoln. FOTO: APFootage / Alamy / Profimedia

Armata americană a doborât marți o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei, a transmis armata SUA, potrivit Reuters și Fox News.

Incidentul a avut loc în timp ce diplomații încearcă să organizeze negocieri pe tema dosarului nuclear între Iran și Statele Unite, iar președintele american Donald Trump a avertizat că, având în vedere că navele de război americane se îndreaptă spre Iran, probabil că se vor întâmpla „lucruri rele” dacă nu se va ajunge la un acord.

Prețurile futures ale petrolului LCOc1 au crescut cu peste 1 dolar pe baril după ce s-a aflat că drona a fost doborâtă.

Drona iraniană Shahed-139 zbura spre portavionul Abraham Lincoln „cu intenții neclare” și a fost doborâtă de un avion de vânătoare american F-35, a precizat armata SUA.

„Un avion de vânătoare F-35C de pe Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul de la bord”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei americane (CENTCOM).

Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite (ONU) a refuzat să comenteze incidentul.

Niciun membru al armatei americane nu a fost rănit în timpul incidentului și niciun echipament american nu a fost avariat, a adăugat căpitanul Hawkins.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) tranzita Marea Arabiei la aproximativ 500 de mile de coasta sudică a Iranului când o dronă iraniană Shahed-139 a manevrat inutil către navă”, a precizat Hawkins, pentru Fox News.

„Drona iraniană a continuat să zboare către navă în ciuda măsurilor de dezescaladare luate de forțele americane care operează în apele internaționale”, a mai transmis CENTCOM.

Incident separat în Strâmtoarea Hormuz

Hawkins a mai declarat marți că „în timpul unui incident separat, petrecut câteva ore mai târziu în Strâmtoarea Hormuz, forțele Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC) au hărțuit un vas comercial sub pavilion american, cu echipaj american, care tranzita legal pasajul maritim internațional”.

„Două nave ale IRGC și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat cu viteză mare de nava M/V Stena Imperative și au amenințat că vor urca la bord și vor captura petrolierul”, a adăugat purtătorul de cuvânt al CENTCOM.

Organizația de gestionare a riscurilor maritime Vanguard a transmis că navele iraniene au ordonat petrolierului american să oprească motorul și să se pregătească pentru abordare. În schimb, petrolierul a accelerat și și-a continuat călătoria.

Hawkins a precizat că o navă de război a Marinei SUA, USS McFaul, opera în zonă și a escortat nava Stena Imperative.

„Distrugătorul cu rachete ghidate USS McFaul (DDG 74) opera în zonă și a răspuns imediat la incident pentru a escorta nava M/V Stena Imperative, cu sprijin aerian defensiv din partea Forțelor Aeriene ale SUA. Situația s-a calmat în consecință, iar petrolierul sub pavilion american își continuă drumul în siguranță”, a mai spus căpitanul Hawkins.

Trump a trimis „o armada masivă” spre Iran

USS Abraham Lincoln se află în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a afirmat săptămâna trecută că „o armada masivă se îndreaptă spre Iran”.

„Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și hotărâre. Este o flotă mai mare decât cea trimisă spre Venezuela, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a afirmat Trump, într-o postare pe Truth Social. „Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – unul care să fie benefic pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Grupul de atac al portavionului Lincoln reprezintă cea mai vizibilă parte a consolidării forțelor militare americane în Orientul Mijlociu, după represiunea violentă împotriva demonstrațiilor antiguvernamentale de luna trecută, cele mai sângeroase tulburări interne din Iran de la revoluția din 1979 încoace.

Trump, care nu a pus în practică amenințările de a interveni în timpul represiunii, a cerut de atunci Teheranului să facă concesii în domeniul nuclear și a trimis o flotilă către coastele țării asiatice.

Președintele american a spus, tot săptămâna trecută, că Iranul „poartă discuții serioase”, în timp ce Ali Larijani, înaltul oficial al securității din Teheran, a afirmat că se fac pregătiri pentru negocieri.