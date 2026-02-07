Portretul Reginei Elisabeta a II-a de pe noile monede australiene, comparat de colecționari cu personajul animat Shrek

Lansarea noilor monede comemorative de către monetăria națională a Australiei, dedicate centenarului nașterii Reginei Elisabeta a II-a, a generat o controversă neașteptată în rândul colecționarilor, potrivit The Guardian.

Două monede dedicate reginei Elisabeta a II-a, cu valori de 5 dolari și 50 de cenți, au fost create de Royal Australian Mint, instituția guvernamentală responsabilă pentru producerea monedei naționale și au fost lansate prin intermediul unui vot online care s-a încheiat miercuri.

Colecționarii de pe rețelele de socializare au dezbătut dacă portretul este unul regal sau dacă seamănă mai degrabă cu personaje din filme sau seriale TV, precum ogrul animat Shrek, Mrs. Doubtfire (interpretată de Robin Williams) sau Mrs. Brown (din sitcomul irlandez Mrs. Brown’s Boys).

Un colecționar a comentat sub o postare a monetăriei: „Nici măcar nu seamănă deloc cu ea”. Altul a adăugat: „Asta se întâmplă când regina nu este prezentă pentru a aproba designul?”. Fostul suveran britanic a murit în septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

Alți colecționari au fost mai pozitivi în privința imaginii create de unul dintre artiștii monetăriei și au descris portretul drept „minunat” sau „frumos”.

Monetăria Regală Australiană a apărat portretul și a precizat că imaginile de pe monede nu surprind întotdeauna întreaga frumusețe a unui desen odată ce acesta este gravat în metal. Designul prezintă un portret al reginei, înconjurat de simboluri ale pasiunilor sale.

Presa australiană a raportat anunțul monetăriei prin care se confirmă epuizarea stocurilor de argint, în timp ce în magazinul fizic și în centrul de contact mai există doar cantități limitate. Datele de pe site-ul oficial indică un tiraj de 30.000 de piese de 50 de cenți și 5.000 de piese de 5 dolari. Acestea sunt obiecte de colecție și nu fac parte din circulația monetară generală. Pe reversul monedelor apare profilul Regelui Charles al III-lea, fiul reginei.