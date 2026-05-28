Portugalia înregistrează un record de temperatură pentru o zi de mai, de peste 40 de grade Celsius

Turiști la Lisabona, în Portugalia, țară care se confruntă cu un val timpuriu de căldură. Mai 2026. FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Portugalia a înregistrat un nou record de căldură pentru o zi din luna mai, cu o temperatură maximală de 40,3 grade Celsius măsurată miercuri în Mora, un oraş din centrul ţării, a anunţat joi agenţia meteorologică portugheză, precizând că precedentul record, care era de 40 de grade Celsius, fusese stabilit în mai 2001, informează agențiile de presă France Presse și Agerpres.

Această ţară iberică se confruntă la rândul ei cu un val timpuriu de căldură care afectează o mare parte a Europei Occidentale, unde temperaturi anormal de ridicate sunt o observate de la începutul săptămânii, în special în Marea Britanie, Franţa şi Italia, sub efectul unui „dom de căldură”, o zonă de înaltă presiune care blochează aerul cald provenit din Africa de Nord.

Potrivit agenţiei naţionale de meteorologie, Portugalia este traversată începând din 20 mai de un val de căldură care prezintă „o probabilitate mare” de a se extinde până la începutul lunii iunie.

„Actualul val de căldură ar putea deveni cel mai lung (…) şi cel mai intens pentru luna mai”, a avertizat Institutul Portughez pentru Mare şi Atmosferă (IPMA).

Cea mai mare parte a teritoriului portughez a fost plasată miercuri şi joi sub incidenţa unui cod galben meteorologic din cauza acestui episod de căldură persistentă, care a crescut numărul persoanelor spitalizate, potrivit ministrului Sănătăţii, Ana Paula Martins.

Potrivit consensului ştiinţific, schimbările climatice induse de activităţile umane au făcut ca fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură, secetele şi inundaţiile, să devină mai intense.