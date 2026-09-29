Posibilă dronă prăbușită în Brăila. Armata cercetează zona

Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți dimineața că a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil o dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni, județul Brăila, la circa 25 de kilometri de municipiul omonim.

Potrivit MApN, incidentul a fost semnalat în cursul nopții printr-un apel la 112. Un bărbat a anunțat autoritățile că a observat căderea unui obiect, urmată de izbucnirea unui incendiu care s-a stins fără să provoace victime sau pagube materiale.

La fața locului au ajuns echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații, care au securizat zona și urmează să cerceteze fragmentele găsite.

MApN a precizat că va trimite o echipă specializată pentru investigarea incidentului și pentru cercetarea perimetrului.

O dronă ce evolua la nord de Isaccea (județul Tulcea), în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată, în noaptea de luni spre marți, de radarele Ministerului Apărării, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole fiind ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Ministerul Apărării Naționale a subliniat că sistemele sale radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României în cursul nopții trecute.