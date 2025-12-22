Poșta cumpără sute de scutere electrice pentru a livra mai repede corespondența și coletele. Cât are de recuperat în fața firmelor private

După ce a cumpărat 80 de autoutilitare cu aproximativ 4 milioane de euro, Poșta Română mai face un pas pentru a putea concura cu firmele private de curierat. Compania de stat cumpără 350 de scutere electrice, prin leasing financiar pe 4 ani cu opțiune de cumpărare, precum și servicii de asigurare CASCO și RCA aferente acestora, contract estimat la peste 14 milioane de lei fără TVA (peste 2,8 milioane de euro), potrivit unei licitații lansate vineri în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP).

Cele 350 de scutere electrice cu două roți vor fi dotate cu portbagaj cu un volum de minim 250 de litri pe spate și cu un portbagaj mai mic în față cu un volum de minim 50 de litri.

În anunțul de licitație se spune că „vor fi utilizate pentru distribuirea corespondenței”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 27 ianuarie 2026. În aceeași zi va avea loc și deschiderea ofertelor.

Livrarea scuterelor se va efectua în maxim 120 de zile de la semnarea contractului, se menționează în caietul de sarcini.

Poșta vrea să concureze „de la egal la egal cu orice operator privat”. Câte are de recuperat

La începutul acestei luni, Poșta a anunțat lansarea sub brandul ZOR a unei flote auto de 80 de autoutilitare moderne, cumpărate cu aproximativ 4 milioane de euro.

„Am spus încă de la început că obiectivul nostru este să repoziționăm Poșta Română ca un jucător major în curieratul modern, capabil să concureze de la egal la egal cu orice operator privat. Ținta noastră este clară: vrem o Poștă Română rapidă, eficientă, conectată și relevantă pentru fiecare român, indiferent unde trăiește – în marile orașe sau în cele mai îndepărtate comunități”, a declarat atunci Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Primii trei furnizori de colete: Sameday, Fan Courier şi Cargus

Creșterea numărului de colete livrate la nivel național s-a intensificat anul trecut, ajungând la 335 milioane colete, și a depășit în premieră traficul de corespondență (267 milioane trimiteri), potrivit celor mai recente date ale Autorității naționale de reglementare în comunicații (ANCOM).

În funcţie de numărul de colete, primii 3 furnizori au fost companii private, respectiv: Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) şi Cargus (11%). Pe acest segment, Poșta Română avea o cotă de piață de abia 2,3% la finele anului trecut.