Postare virală a unui cunoscut prezentator TV: „După AVC, am fost pe cont propriu. Eu am avut noroc, am reușit să mă salvez”

Prezentatorul de știri Christian Sabbagh a mărturisit sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a suferit anul trecut un AVC și a fost nevoit să caute tratament în sistemul privat de sănătate pentru a-și salva viața. Mesajul său a devenit rapid viral în mediul online, stârnind mii de comentarii și reacții.

„După AVC am zâmbit și am fost pe cont propriu. Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte. Eram la câteva zile după un AVC, cu viața atârnând de un fir. Am zâmbit, dar în spate era suferința. Medicii de la Bagdasar au făcut tot ce au putut. Le sunt recunoscător. Îi respect. Au luptat pentru mine. Dar bunăvoința lor nu a fost de ajuns”, scrie Christian Sabbagh, în mesajul său.

În continuare, prezentatorul de știri de la Kanal D vorbește despre dificultățile întâmpinate în sistemul public de sănătate și se întreabă unde ajung banii din taxe.

„Am fost nevoit să-mi caut salvarea în afara sistemului public. Pe banii mei. În privat, unde am găsit tratamente și soluții. Astăzi sunt din nou la pupitrul știrilor Kanal D. Dar nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe? În România, aproape 45% din salariul brut merge către contribuții. Plătim sănătatea ca pe o taxă obligatorie. Iar când viața atârnă de un fir, sistemul îți spune: Așteaptă! Îți spune că nu sunt locuri. Sau bani. Sau aparate. Sau interes. Eu am avut noroc. Am reușit să mă salvez. Dar câți nu apucă? Câți mor cu zile?”, se întreabă Sabbagh.

Val de reacții după postarea lui Christian Sabbagh

În câteva ore de la postare, mesajul jurnalistului a stârnit mii de reacții și comentarii din partea oamenilor.

„Corect! Plătim taxe și tot la privat mergi că nu ai încotro, dacă stai după ei mori cu zile”, a scris o femeie.

„Foarte mulți plătitori de taxe nu au parte de tratare corectă sau la timp. Scapă cine poate sau cine are bani să meargă în afară”, a comentat o altă persoană.

„Taxe plătim ptr ca senatorii, deputații, miniștrii …să aibă salarii exorbitante și alte smecherii numai de ei știute!”, a scris alt bărbat.

Soția prezentatorului: „A învins acolo unde alții n-au mai avut șansa”

Mesajul a fost completat de o declarație a soției sale, Iulia, care a oferit detalii despre AVC-ul suferit de soțul ei.

„Pentru toți cei care ne sună și ne scriu îngrijorați, vreau să vă spun că soțul meu este bine. AVC-ul a fost anul trecut. O luptă grea, pe care am ales să o ducem în tăcere, doar noi, în familie. Atunci n-am căutat compasiune. Am căutat vindecare”, a scris Iulia Sabbagh, pe Facebook.

„Christian a învins! A învins acolo unde alții n-au mai avut șansa. Dar să nu credeți că am uitat, fiecare zi e o victorie. Fiecare respirație e o binecuvântare. Postarea lui de azi nu a fost despre o problemă de sănătate actuală. A fost un strigăt. Un semnal de alarmă. Pentru că și el știe ce înseamnă să te zbați într-un sistem unde plătești taxe, dar în spitale mori cu zile”, a mai scris aceasta.