Poștașul George, omul pasionat de gâze de la care a venit prima dată ideea cu ora de iarnă și ora de vară

Azi-noapte, în acest ultim weekend din octombrie, ceasurile s-au dat înapoi cu o oră, ora 4.00 a devenit e ora 3.00 și am trecut, oficial, la ora de Iarnă.

Asta mai înseamnă și că ziua azi, de 25 octombrie, o să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.

Există o reală dezbaterea globală privind renunțarea la această schimbare, care a migrat de la discuția despre eficiența omului la lumină naturală – deci, perspectiva economică – la una de sănătate publică.

Cele mai sonore argumente pro-renunțare vin dinspre comunitatea medicală, care consideră că mutarea acelor de ceasornic forțează un „jet lag” artificial, care perturbă violent ritmul circadian.

Azi, când am trecut la ora de iarnă, am câștigat 60 de minute de somn, dar primăvara, când ne mutăm la ora de vară, la pierdem. Trecerea la ora de vară este direct corelată, în studii cardiologice, cu o creștere semnificativă a numărului de infarcte miocardice și a accidentelor vasculare cerebrale în prima zi de luni de după schimbare. În plus, oboseala colectivă indusă de schimbarea orei se vede în statistici despre accidente rutiere grave, de exemplu, care sunt cu 6% mai multe în primele zile după trecerea la ora de vară. Și asta din cauza privării de somn a șoferilor și a schimbării condițiilor de luminozitate.

Parlamentul European a votat încă din 2019 eliminarea schimbării obligatorii a orei, dar măsura rămâne blocată. Și asta din cauză că țările UE nu reușesc să ajungă la un consens referitor la ora permanentă pe care să o adopte: în nord, e preferată ora de iarnă ca nou standard, în sud e fix invers și fiecare are parte are argumente valide.

Până se va ajunge la acest aparent imposibil consens, să vedem cine a fost primul om care a avut ideea acestei schimbări.

Citește, pe B365.ro, povestea poștașului George pasionat de insecte, care dorea mai multă lumină naturală ca să prindă gâze când se întorcea acasă de la serviciu.

Foto: © Calinescu Silviu | Dreamstime.com