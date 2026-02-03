Posturile TV care sunt obligatorii în orice grilă de programe. CNA a publicat lista completă

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a publicat, marți, lista „must carry”, care reunește posturile de televiziune ce trebuie preluate obligatoriu în acest an de către distribuitorii de programe.

Lista este disponibilă pe site-ul instituției și include serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte, precum TV5 Monde, precum și serviciile de programe ale radiodifuzorilor privați, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ordonate în funcție de indicele anual de audiență pentru anul 2025, scrie Agerpres.

De asemenea, lista cuprinde serviciile de programe locale și regionale aparținând radiodifuzorilor privați aflați sub jurisdicția României, precum și serviciile de programe destinate minorităților naționale cu o pondere mai mare de 20%, aparținând radiodifuzorilor privați aflați sub jurisdicția României.

Printre acestea se regăsește Erdely TV – program regional în limba maghiară, destinat minorității maghiare din România, care acoperă județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Timiș.

Printre cele 57 de posturi private libere la retransmisie incluse în lista „must carry” se numără și:

România TV

Realitatea Plus

B1 TV

Național TV

Etno TV

Trinitas TV

Kiss TV

Euronews România

Music Channel

Metropola TV

Moldova TV.

Totodată, în lista „must carry” sunt incluse și serviciile publice ale Societății Române de Radiodifuziune, precum și programe de radiodifuziune naționale și locale, private.

Acestea pot fi accesate din lista licențelor audiovizuale pentru difuzarea terestră și prin rețele de comunicații electronice, inclusiv prin satelit și internet, a serviciilor de programe de radiodifuziune.

Absență-surpriză

În urma unei solicitări, Digi 24 nu se mai regăsește în această listă, din rațiuni „comerciale”.

„Este o decizie care este strict comercială și nu are legătură cu CNA, așa cum nu a avut legătură cu CNA nici cu solicitarea de licențiere a Digi 24 și nici cu intrarea în must carry”, a declarat, în ședința de marți, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

Principiul „must carry”

Principiul „must carry” este reglementat de articolul 82 din Legea audiovizualului și impune operatorilor de cablu obligația de a retransmite anumite servicii de televiziune. Acest principiu se aplică atât operatorilor de cablu și DTH, cât și platformelor online care retransmit servicii de programe.

Articolul 82, alineatul 1 din Legea audiovizualului prevede că „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă, precum și serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privați este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audiență”.

Posturi de televiziune. FOTO: Dreamstime.com