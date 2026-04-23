POT a rămas fără grup parlamentar la Camera Deputaților, după plecarea a 10 deputați / Noua structură se va numi „Uniți pentru România”

Partidul Oamenilor Tineri (POT) și-a pierdut grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor, după plecarea a 10 deputaţi. Comisia de regulament a aprobat solicitarea deputatului Răzvan Mirel Chiriţă de schimbare a denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”.

Comisia pentru Regulament a Camerei Deputaţilor a analizat, joi, solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor de a se pronunţa cu privire la informarea liderului grupului parlamentar POT, deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, privind schimbarea denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”.

Comisia a constatat că există 10 deputaţi aleşi pe listele electorale POT, membri ai grupului parlamentar POT (majoritatea din acest grup), care îşi exprimă dorinţa de a modifica denumirea în „Grupul parlamentar Uniţi pentru România”.

„Acest punct de vedere a fost aprobat de membrii prezenţi ai Comisiei, cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent, pondere dată de proporţia grupului parlamentar în numărul total al deputaţilor: 91,52% pentru şi 4,55% împotrivă”, se arată în raportul comisiei, potrivit News.ro.

Anterior, Anamaria Gavrilă a transmis conducerii Parlamentului, împreună cu alți 5 deputați, solicitarea ca numele grupului să nu fie schimbat.

Grupurile parlamentare de la Camera Deputaților trebuie să aibă minim 10 deputați. Cel al POT avea până acum 16 deputați. Odată cu plecarea acestor 10 deputați, grupul POT se desființează și Anamaria Gavrilă și ceilalți cinci deputați ai partidului rămân astfel neafiliați.

POT nu mai are grup parlamentar nici la Senat, după ce senatorii aleși pe listele acestui partid au plecat, rând pe rând. Unii dinte ei au rămas senatori neafiliați, iar alții s-au alăturat gupului Pace-Întâi România, format la Senat din parlamentari plecați din SOS România și POT.