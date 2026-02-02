Scandal deschis în POT. Liderul de grup cere schimbarea numelui, Anamaria Gavrilă se opune / Incertitudine juridică 

Situația juridică a grupului de deputați ai partidului Partidul Oamenilor Tineri (POT) este incertă. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut conducerii Camerei Deputaților schimbarea numelui în „Uniți pentru România”, însă președinta partidului, Anamaria Gavrilă, împreună cu alți 5 deputați, se opun și îl contestă pe Chiriță. Conducerea Parlamentului analizează acum ce este de făcut mai departe.

Liderul grupului POT, Răzvan Mirel Chiriță, a solicitat conducerii Camerei Deputaților să ia act de schimbarea numelui grupului în „Uniți pentru România”. El susține că solicitarea se bazează pe o decizie a grupului din 15 decembrie 2025, conform documentelor depuse la Parlament.

La grupul parlamentar „Uniți pentru România” aderă următorii deputați, susține Chiriță:

Albu Dumitrița

Csillag Andrei

Groza Călin

Piclişan Gheorghe

Simu Aurora Tasica

Toți cei de mai sus au plecat, în ultimele luni, din POT. Practic, dacă modificarea va fi aprobată, ei se întorc la grupul POT, dar care și-a schimbat numele.

Anamaria Gavrilă se opune

În replică, președinta POT, Anamaria Gavrilă, a transmis și ea o serie de documente conducerii Camerei Deputaților. Gavrilă susține că, de fapt, Chiriță nu mai este membru POT, deci nici nu mai poate fi lider al grupului parlamentar și nu poate cere modificarea numelui grupului.

Anamaria Gavrilă susține că ea este din nou lidera de grup a POT și a transmis conducerii Parlamentului, împreună cu alți 5 deputați, solicitarea ca numele grupului să nu fie schimbat.

Deputații Irimia Ancuța-Florina, Popa Cristian-Alexandru, Bianca-Eugenia Gavrilă, Cernit Maria și Kroncsiş Sebastian-Andrei au trimis conducerii Camerei Deputaților scrisori pentru susținerea cererii făcute de Anamaria Gavrilă.

„Subsemnata, Irimia Ancuța-Florina, deputat în Camera Deputaților, vă informez prin prezenta că doresc menținerea Grupului parlamentar POT și îmi exprim dorința d e a-mi menține apartenența la Grupul parlamentar POT. De asemenea, susțin alegerea doamnei Anamaria Gavrilă l în funcția de lider al Grupului parlamentar POT, doamna Irimia Ancuța-Florina și domnul Kroncsiş Sebastian-Andrei – vicelideri, și doamna Cernit Maria în funcția de secretar al grupului”, se arată în textul trimis de cei 5 deputați.

Dată fiind situația de incertitudine asupra situației juridice a grupului POT, conducerea Parlamentului nu a luat nicio decizie cu privire la solicitările primite.

„Au fost trimise la Comisia pentru regulament pentru analiza si punct de vedere”, au transmis reprezentații Parlamentului.

LA acest moment, POT mai are 14 deputați.

În primele două sesiuni parlamentare, partidele din opoziție, în special POT și SOS România au pierdut constant membri. S-a ajuns chiar în situația în care grupurile POT și SOS de la Senat au fost dizolvate, după ce au rămas cu prea puțini membri. În sesiunea parlamentară trecută, în 1 septembrie, a fost înființat și noul grup parlamentar Pace – Întâi România, la Senat, cu parlamentari plecați de la SOS România și POT.