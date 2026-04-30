Pot călători gravidele cu avionul? Regulile companiilor aeriene și recomandări de la medic

Zborul în timpul sarcinii este, în cele mai multe cazuri, sigur, însă vine cu o serie de recomandări și reguli pe care viitoarele mame ar trebui să le cunoască înainte de plecare. Un medic ginecolog ne explică în ce condiții este permisă călătoria cu avionul pentru femeile însărcinate, care este perioada cea mai potrivită pentru zbor și când este necesar acordul medical.

Pe lângă sfaturile de sănătate, articolul detaliază și solicitările companiilor aeriene, care pot impune restricții diferite în funcție de vârsta sarcinii. De la adeverința „fit to fly” până la limitele acceptate pentru îmbarcare, regulile pot varia semnificativ de la un operator la altul.

Cea mai confortabilă perioadă pentru o călătorie cu avionul este, pentru multe gravide, trimestrul al doilea, adică intervalul de mijloc al sarcinii. Potrivit experților de la NHS, multe femei evită să călătorească în primele 12 săptămâni din cauza grețurilor, vărsăturilor și oboselii accentuate, iar în ultimele luni călătoriile pot deveni mai obositoare și mai inconfortabile.

„Din punct de vedere medical, zborul cu avionul este sigur în majoritatea cazurilor, până în săptămâna 36 de sarcină. Perioada cea mai potrivită pentru călătoriile cu avionul este, în general, în al doilea trimestru de sarcină. În primele luni, disconfortul cauzat de grețuri și vărsături poate transforma o călătorie frumoasă într-una obositoare, în timp ce în ultimul trimestru trebuie să fim mai prudenți” explică medicul ginecolog Andreas Vythoulkas.

