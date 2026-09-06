Potențiala încălcare a spațiului aerian polonez era de fapt „un stol mare de păsări”. Armata mobilizase elicoptere

Autoritățile poloneze au anunțat, duminică, că suspiciunile de încălcare a spațiului aerian național, provenind din Belarus, au fost cauzate de fapt de un stol mare de păsări, a scris Reuters.

Suspiciunile determinaseră armata să trimită elicoptere pentru a verifica datele unei potențiale încălcări înregistrate de sistemele de radiolocație, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze pentru Reuters.

„Indicațiile înregistrate de sistemele radar nu au avut legătură cu o încălcare a spațiului aerian polonez. Au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost înregistrată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian”, a scris ulterior armata poloneză într-o postare pe platforma X.

Autoritatea poloneză pentru trafic aerian, PANSA, a scris într-o postare separată pe X că Aeroportul Rzeszow din sud-estul Poloniei și-a reluat operațiunile după ce acestea au fost suspendate pentru scurt timp cu scopul de a facilita aviația militară.

Polonia, precum România, s-a confruntat cu multiple incidente cu drone și încălcări ale spațiului aerian național în contextul războiului din Ucraina.

În 12 august, aceste incidente au fost discutate și în Consiliul Nord-Atlantic, unde „aliații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile, și demonstrează toleranța crescândă a Rusiei la risc”, conform unui comunicat de presă transmis la acel moment.