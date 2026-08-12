NATO, mesaj ferm după discuția despre incidentele aeriene din România și Polonia. „În apărarea teritoriului aliat”

Ambasadorii statelor din NATO s-au întâlnit miercuri în Consiliul Nord-Atlantic pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiilor aeriene din România și Polonia, precum și despre incidentele în care au fost implicate drone, conform unui comunicat transmis de Alianță.

Reprezentanții statelor NATO „și-au exprimat solidaritatea deplină și susținerea față de aliații afectați”, a declarat Alianța în comunicatul de presă.

NATO spune că „aliații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile, și demonstrează toleranța crescândă a Rusiei la risc”.

Aliații „sunt uniți și hotărâți în apărarea teritoriului aliat”, conform comunicatului.

„Aceștia au lăudat acțiunile rapide ale NATO și ale autorităților naționale în a răspunde decisiv la evenimente. NATO continuă să își consolideze apărarea integrată aeriană și antirachetă în toată Alianța, iar Aliații au subliniat acțiunile pe care le-au întreprins pentru a spori apărarea pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni”, notează Alianța.

A fost reiterată și susținerea pentru Ucraina.

„Aliații și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale și în urmărirea păcii. Aliații au subliniat că nu vor fi descurajați de actele iresponsabile ale Rusiei în angajamentul lor durabil față de Ucraina, a cărei securitate contribuie la a noastră”, a conchis NATO.

Incidente în România și Polonia

În 27 iulie, România anunța că expulzează un diplomat al Rusiei, după cazurile celor trei drone de proveniență rusească doborâte de Forțele Aeriene Române după ce au pătruns în spațiul aerian național, în trei zile consecutive.

Ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru a i se transmite un protest. În plus, ambasadorul român la Moscova a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări.

Probleme au fost și în Polonia, unde în finalul lunii iulie o rachetă balistică rusească a căzut la aproximativ 60 de kilometri de Lublin, în estul țării. Premierul Donald Tusk a descris incidentul drept unul „grav”, care a determinat guvernul polonez să transmită o scrisoare de protest ambasadorului rus la Varșovia, potrivit EFE, citată de Agerpres.