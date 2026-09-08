Povestea ascunsă într-o casă superbă din București, o bijuterie care domină două nobile străzi

Una din cele mai frumoase case din parcelarea Ioanid, proiectată de arhitectul Paul Smărăndescu, înnobilează două străzi istorice din București: bulevardul Dacia și strada Aurel Vlaicu.

Puțini dintre cei care admiră vila cu turn pe colț și detalii arhitecturale de o mare frumusețe cunosc destinul tragic al proprietarului său.

E vorba despre Alexandru Cătuneanu, primul cartograf al coastei Mării Negre, marinarul care știa totul despre pericolele apelor, a murit în “naufragiul” terestru al unui tren supraîncărcat cu refugiați.

Citește, pe B365.ro, povestea omului care a trăit toată viața pe mare și prea puțin în vila sa de pe bd. Dacia 83, imobil proiectat în stil neoromânesc, cu 31 de camere și încăperi înalte de 5 metri.