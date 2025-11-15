Povestea unei moștenitoare rebele care a marcat istoria artei

Un portret mai puțin cunoscut dintre cele realizate de John Singer Sargent, expus la Paris prima dată în mai bine de 130 de ani, spune povestea unei moștenitoare rebele a companiei Singer care a marcat istoria artei, ea fiind un simbol queer și o forță culturală în Parisul sfârșitului de secol XIX.

Pictura de mari dimensiuni, 218 × 123 cm, care o înfățișează pe Winnaretta Singer face parte dintr-o colecția privată începând cu anul 1890. Ea a fost împrumutată în primăvara lui 2025 către Metropolitan Museum of Art din New York, iar acum se află la Musée d’Orsay din Paris, unde expoziția este deschisă până la începutul anului viitor.

