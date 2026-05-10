Povestea unui supraviețuitor al infectării cu hantavirus: „A fost o tortură să trec prin asta”

Lorne Warburton nu auzise niciodată de hantavirus până acum trei ani, când a fost internat la spital și conectat la aparate de susținere a vieții, el povestind pentru BBC că trecerea prin boală a fost o „tortură” și „iadul pe pământ”.

Canadianul a povestit că, în martie 2023, a început să se simtă rău, prezentând „simptome asemănătoare celor de Covid, dureri musculare, o durere de cap cronică și oboseală”.

Simptomele sale s-au agravat rapid și spune că era „ud de transpirație și nu putea respira”.

După ce a fost conectat la un aparat de susținere a vieții, a fost diagnosticat cu hantavirus și a petrecut aproximativ trei săptămâni în spital.

„Gradul de boală și suferință prin care am trecut a fost un iad pe pământ, a fost o tortură să trec prin asta și să reușesc să-mi revin.”

Potrivit oamenilor de știință, hantavirusul are o mortalitate ridicată, de până la 50% în cazurile consemnate în America de Nord și de Sud.

Un alt caz a fost cel al germanului Christian Ege, care a povestit și el că a avut simptome asemănătoare Covid-ului în mai 2019, spunând că a avut o gripă stomacală timp de trei zile, cu vărsături și amețeli, și că i s-a părut o „gripă ciudată”.

După ce a făcut un test de sânge la medic, a fost dus la spital, unde a suferit insuficiență renală și septicemie, și a fost internat la terapie intensivă pentru câteva zile, cu un cateter cervical pentru a se stabili accesul la dializă.

Germanul a declarat pentru BBC că septicemia a fost partea cea mai îngrijorătoare a bolii sale:

„Rinichii și-au revenit normal, dar combinația unei infectări bacteriene și virale în același timp a fost cu siguranță puțin îngrijorătoare pentru câteva zile.”