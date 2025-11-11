Povești din ZBOR: 6 elevi ne-au spus cum putem lupta cu prejudecățile față de tinerii din ziua de azi

La Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025, s-au adunat sute de elevi, studenți și voluntari din toată țara la Summitul Tinerilor din România, ajuns la cea de-a zecea ediție. Este cel mai amplu eveniment dedicat participării civice, educației non-formale și implicării tinerilor în viața comunității.

Tot la Vaslui am marcat și un an de la lansarea ZBOR, proiect susținut de BCR, cel mai mare ecosistem de huburi gratuite dedicate tinerilor din România. În aceste spații sigure, aflate între școală și casă, tinerii între 14 și 25 de ani pot învăța, colabora și descoperi ce-i pasionează cu adevărat.

În doar un an, rețeaua ZBOR a ajuns la nouă huburi active în toată țara (Constanța, Iași, Brașov, Ploiești, Târgu-Jiu, Cluj Napoca, Baia Mare, Timișoara, Vaslui), iar alte trei urmează să fie deschise până la final de 2025, inclusiv primele două din București.

Aici, tinerii nu vin doar pentru cursuri de educație financiară, antreprenorială sau digitală. Vin pentru comunitate, pentru conversații reale și pentru oameni care îi ascultă. Pentru încredere.

Peste 55.000 de tineri au trecut deja prin huburile ZBOR. Iar vocile lor contrazic perfect prejudecățile despre „tinerii din ziua de azi”: nu sunt pasivi, ci curioși, implicați și hotărâți să schimbe lumea din jurul lor.

Laura Maria, 18 ani

Ce înseamnă ZBOR pentru tine?

Laura Maria: Pentru mine, ZBOR înseamnă să te dezvolți și să te întâlnești cu tineri de vârsta ta, fie mai mari. Să capeți experiență într-un domeniu care îți place, de exemplu robotica sau scrisul. În cadrul festivalului au fost și workshopuri cu autori de cărți, destul de importante, care te ajută să-ți mărești perspectiva asupra a ceea ce vrei să faci pe viitor.

Eu am și conceput evenimente pentru ZBOR. Mă ocup mai mult de robotică, am coordonat partea digitală dintr-un program făcut prin Consiliul Local Vaslui și am introdus activități pentru tinerii mai mici care încă nu știau dacă le place această nișă. Așa am început și eu: am cunoscut oameni mai pasionați decât mine și, ușor-ușor, m-am dedicat mai mult roboticii.

Ce ai învățat de când ești aici?

Cea mai importantă lecție pentru mine a fost lucrul în echipă și prietenia. Când lucrezi cu prietenii tăi mai multe zile la rând, devine obositor și trebuie să înveți să-i respecți pentru ce au făcut și să nu te cerți în situațiile mai grele.

Ce crezi despre educația financiară care vi se predă aici?

Mi se pare foarte importantă, la fel și cea antreprenorială. Te ajută ca atunci când pleci la facultate să știi să-ți managerizezi banii, cum să economisești, cum să-ți planifici cheltuielile. Iar partea antreprenorială te ajută să înțelegi ce înseamnă să pornești ceva al tău, chiar dacă încă nu ai banii sau susținerea din jur.

Ce ai schimba în felul în care adulții vă privesc?

Aș schimba frica. Mi se pare că ne privesc cu teamă, ca și cum, atunci când vom ajunge în aceleași domenii cu ei, o să stricăm ce-au construit. Mi-ar plăcea să fie mai deschiși și să ne încurajăm reciproc.

Delia, 18 ani

Cum ai descrie ZBOR pentru cine nu-l cunoaște?

Delia: Pentru mine, ZBOR înseamnă prietenii și liniște. E un spațiu unde am găsit confort, înțelegere și răbdare. Vin aici să învăț, dar și să mă relaxez cu prietenii.

Ce ai descoperit aici ce nu ai găsit la școală?

Probabil răbdarea. Profesorii nu ne acordă întotdeauna suficient timp. La ZBOR am întâlnit oameni de vârste diferite, inclusiv adulți care au fost foarte deschiși cu noi. Asta m-a făcut să am mai multă încredere în mine și să realizez că lucrurile pe care mi le doresc pot fi îndeplinite, dacă nu complet, măcar pe jumătate.

Ce ai învățat concret?

Am învățat să am răbdare, pentru că simt că generației mele nu i s-a acordat destulă. Am învățat și cum să-mi gestionez banii, prin activitățile de educație financiară. Mi se pare foarte important, pentru că ne ajută să fim pregătiți când plecăm de acasă sau la facultate.

Ce ai schimba în felul în care sunteți priviți de alte generații?

Aș vrea ca oamenii mai în vârstă să înțeleagă că și noi avem sentimente. Că nu suntem „copiii tehnologiei”, cum se spune, și că ne pasă de lumea în care trăim.

Alexia, 18 ani

Ce te face să revii la ZBOR?

Alexia: ZBOR pentru mine înseamnă liniște. Este un loc de pace, un loc unde poți să te rupi de agitație. Aici ne putem aduna să ne explicăm unii altora problemele de viață, de școală, de absolut orice și suntem ascultați și auziți.

Ce ai învățat din activitățile de aici?

Am venit la mai multe activități, inclusiv la una cu o doamnă psiholog, care ne-a pus o întrebare: „Cine sunt eu atunci când nu mă vede nimeni?”. De atunci e o întrebare cu care îmi încep ziua. Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o a fost să meditez mai mult asupra gândurilor mele, să înțeleg în profunzime tot ce simt și felurile în care reacționez.

Ce prejudecăți crezi că există despre generația ta?

Că ne stă capul doar la distracții sau la telefon. Adulții nu prea înțeleg, dar pentru noi asta e realitatea noastră. Noi așa comunicăm, așa ne organizăm. Putem fi atenți și serioși, doar că trebuie să fim atrași de subiectul despre care se vorbește.

Nicolas, 18 ani

Ce ai învățat la ZBOR care te-a ajutat concret?

Nicolas: Prin workshopurile de aici am învățat multe lucruri practice. Eu vreau să merg spre domeniul IT, așa că am participat la cât mai multe activități din zona asta. Au venit persoane care au firme și ne-au explicat ce se caută, cum gândesc angajatorii, ce abilități sunt importante.

Cum te-au influențat aceste experiențe?

M-au ajutat să-mi clarific direcția și să înțeleg mai bine ce vreau să fac. Poate una dintre cele mai importante lecții a fost că fiecare are locul lui. Poate eu nu sunt bun la o chestie, dar altcineva e și invers. Trebuie să ne ajutăm între noi și să evoluăm împreună.

Cum vezi educația financiară în școală?

Cred că e un domeniu foarte neglijat. Sunt mulți profesori care predau mecanic, fără să explice cum funcționează lucrurile în viața reală. Noi, ca tineri, nu suntem suficient pregătiți pentru lumea de după școală.

Denis, 18 ani

Cum ți-a schimbat ZBOR perspectiva?

Denis: Pentru mine, ZBOR este un spațiu care reușește să fructifice potențialul tinerilor din Vaslui. M-a ajutat să leg prietenii și să am dialoguri reale cu oameni pe care altfel nu i-aș fi cunoscut.

Ce ai învățat concret?

Activitățile la care am participat m-au ajutat să-mi găsesc o direcție clară în carieră și să descopăr ce-mi place cu adevărat. De exemplu, workshopurile despre telecomunicații și viața de programator m-au ajutat să decid că vreau să merg mai departe pe latura de informatică și robotică.

Ce înseamnă pentru tine educația financiară și antreprenorială?

Pentru mine începe de la bugetare, cum îți împarți banii pe nevoi de bază și altele. Partea antreprenorială înseamnă să identifici o nevoie și o soluție pentru ea, apoi să testezi dacă funcționează. Activitățile ZBOR m-au ajutat să înțeleg mai bine aceste concepte și să le aplic.

Ce prejudecăți ți se par nedrepte față de generația ta?

Mulți cred că tinerii nu sunt pregătiți pentru lumea reală. Dar viteza cu care comunicăm și ne adaptăm datorită lumii digitale e un avantaj, nu un defect.

Rareș, 18 ani

Ce reprezintă ZBOR pentru tine?

Rareș: Pentru mine, ZBOR înseamnă un spațiu de cunoaștere. Pot să vin la o activitate și să învăț ceva nou sau să aflu lucruri din domenii care mă interesează. Am fost la activități despre telecomunicații care mi-au plăcut foarte mult și m-au ajutat să înțeleg cum funcționează domeniul din interior.

Ce ai învățat cel mai important?

Să fiu eu, să fiu deschis. De la ZBOR am învățat să vorbesc cu oameni pe care înainte îi percepeam ca fiind „deasupra mea”. Acum pot avea o discuție serioasă pe un subiect complicat fără emoții.

Ce te motivează să rămâi implicat?

Dorința de schimbare. Vreau ca orașul meu să fie un loc unde se întâmplă lucruri, nu unul despre care se spune că e plictisitor. Mi se pare că ZBOR chiar poate schimba percepția asta.

