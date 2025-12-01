Sari direct la conținut
Profit.ro

Poza economiei României de 1 Decembrie: Creșteri pe linie în sectoarele private. Singurul care trage în jos e chiar statul

  • Profit.ro
HotNews.ro
Poza economiei României de 1 Decembrie: Creșteri pe linie în sectoarele private. Singurul care trage în jos e chiar statul
Steagul României. Sursă foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad

Guvernul a decis să crească taxele în acest an pentru a acoperi gaura bugetară lăsată în anii pre-electorali. Afară de deficitul bugetar, țara mai are o problemă cu inflația, de departe cea mai mare din UE. În schimb, în mai toate capitolele economiei, România înregistrează indicatori pozitivi anul acesta. În industrie, construcții, agricultură sau auto, cifrele au ajuns la noi maxime, cu creșteri importante față de anul trecut, relevă analiza Profit.ro.

Citește mai mult pe Profit.ro

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro