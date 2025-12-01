Poza economiei României de 1 Decembrie: Creșteri pe linie în sectoarele private. Singurul care trage în jos e chiar statul

Guvernul a decis să crească taxele în acest an pentru a acoperi gaura bugetară lăsată în anii pre-electorali. Afară de deficitul bugetar, țara mai are o problemă cu inflația, de departe cea mai mare din UE. În schimb, în mai toate capitolele economiei, România înregistrează indicatori pozitivi anul acesta. În industrie, construcții, agricultură sau auto, cifrele au ajuns la noi maxime, cu creșteri importante față de anul trecut, relevă analiza Profit.ro.

