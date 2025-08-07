PPC anunță că facturile pe iulie vor întârzia / Care este motivul

PPC Energie va emite cu întârziere facturile aferente lunii iulie, întrucât, în această perioadă, compania își actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%.

Astfel, facturile aferente consumului de energie electrică și gaze naturale din luna iulie 2025 vor fi emise etapizat, începând cu 21 august.

„De la momentul emiterii facturii, clienții vor avea la dispoziție același număr de zile din contract pentru plata acesteia, astfel încât plata facturilor nu fie o grijă în plus în această perioadă.

Mai mult, persoanele care întâmpină dificultăți la achitarea facturii, pot solicita eșalonarea acesteia prin oricare dintre canalele de contact cu clienții: call-center, contul myPPC, formularul de contact online sau în magazinele PPC Energie”, se arată într-un comunicat al companiei.

PPC este unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România, cu 3 milioane de clienți casnici și de business.

Piața s-a liberalizat la 1 iulie, iar de la 1 august a crescut TVA

De la 1 iulie, piața a fost liberalizată și prețurile nu au mai fost plafonate. În plus, începând cu 1 august, TVA se mărește de la 19 la 21%.

Clienții PPC pot verifica ce prețuri au în contract accesând contul myPPC, pagina Produse și servicii, sau din notificarea primită pe e-mail.

De asemenea, facturile vor include un cod de bare suplimentar, pentru efectuarea plății la oficiile poștale de către clienții aflați în situația de sărăcie energetică, conform prevederilor legislative actuale.

Pentru a-și gestiona eficient consumul, PPC Energie își încurajează clienții să își transmită lunar indexul, dacă nu au un contor smart, folosind contul myPPC sau prin apel la numărul de telefon 021.9977.

