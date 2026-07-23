Prăbușirea unui elicopter militar în Cehia. Armata a suspendat operațiunile cu tipul de aeronavă implicat

Un elicopter militar ceh s-a prăbușit în estul țării, accidentul soldându-se cu moartea unuia dintre cei cinci soldați aflați la bord, informează Reuters.

Accidentul a avut loc la baza armatei de la Namest nad Oslavou, la 180 km sud-est de Praga, se spune într-un comunicat al armatei cehe.

„Cea mai importantă prioritate este să furnizăm toate îngrijirile posibile pentru soldații răniți și susținere pentru familiile lor. Suntem în legătură cu familia soldatului decedat, căreia îi furnizăm întregul sprijin necesar”, a precizat sursa citată.

Imagini difuzate de televiziuni din Cehia arată corpul unui elicopter răsturnat, cu un incendiu la bord, în perimetrul bazei aeriene.

Petr Janacek, purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență din regiunea Jihlava, a precizat că trei persoane au fost transferate la un spital din Brno cu răni de gravitate medie, iar o a patra, cu răni mai ușoare, a ajuns la un spital din Jihlava.

Alte trei persoane au fost duse la spitalul din Trebic după ce au inhalat fum, a precizat Janacek.

Armata a precizat că elicopterul este un UH-1Y Venom, un model multi-rol produs de către Bell Textron, cu două motoare General Electric.

Operațiunile armatei cu aceste tip de elicopter au fost suspendate până când va fi finalizată ancheta privind accidentul.