Prăpăd în România, după furtunile violente. Un mort, sute de mașini distruse și aproape 1.000 de copaci puși la pământ

Un acoperiș smuls de vântul puternic a avariat mai multe mașini în Buzău. Sursă foto: ISU Buzău

Furtunile puternice din timpul nopții au afectat 60 de localități din 20 de județe și municipiul București, unde pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor căzuți și evacuarea apei din case și subsoluri, potrivit DSU.

Un bărbat a decedat în comuna Găneasa, județul Ilfov, după ce un copac a căzut peste autoturismul în care se afla, iar în total au fost avariate aproape 470 de autoturisme, conform unui bilanț prezentat miercuri dimineață de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Până la ora 06:00 pompierii au intervenit, la nivel național, pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curți, 30 beciuri/subsoluri, 17 străzi, precum și pentru degajarea a 960 copaci prăbușiți, 48 stâlpi și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 60 imobile.

Fenomenele hidrometeorologice au produs pagube în județele Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea, Vâlcea și în municipiul București.

Echipajele de pompieri din București și Ilfov acționează în teren pentru gestionarea a peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore.

Pentru informarea populației, au fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice, în 28 de județe și municipiul București, precum și nouă mesaje prin sistemul CRAWL TVR în opt județe.

În Capitală și județul Ilfov, începând de marți după-amiaza s-au emis succesiv mai multe avertizări meteorologice de tip nowcasting, cod galben, portocaliu şi roşu valabile, ce semnalau instabilitate atmosferică, vijelie cu rafale şi ploi torențiale.