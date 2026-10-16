Prăpăd în Turcia: Cele mai mari inundații din ultimii 80 de ani au făcut victime în Istanbul și s-au extins în țară

Cel puțin trei persoane au murit și cinci sunt date dispărute în Istanbul, după ce ploile torențiale de miercuri și joi au provocat, potrivit autorităților turce, cele mai grave inundații din ultimii 80 de ani.

Ploile torențiale au transformat străzile în râuri în apropierea orașului Istanbul, au răsturnat zeci de vehicule și au provocat întreruperi majore de curent electric, relatează Euronews.com.

Viitura a lovit violent cartierul Ayazağa, situat în partea europeană a Istanbulului, după ce un pârâu din zonă a ieșit brusc din matcă. Imaginile aeriene arată străzi întregi scufundate în ape noroioase, pline de mașini avariate, autoutilitare răsturnate și camioane blocate pe drumuri.

Dezastrul a perturbat grav serviciile esențiale, iar autoritățile au întrerupt imediat alimentarea cu energie electrică și gaz în zonele afectate, ca măsură de precauție. Astfel, numeroase gospodării au rămas complet fără curent, apă curentă sau gaz natural.

În timp ce echipele de urgență îndepărtează resturile de pe șosele și caută cele cinci persoane dispărute, localnicii încearcă să salveze ce a mai rămas din bunuri.

Pe rețelele sociale au apărut și imagini cu oameni care adăpostesc animalele din calea apelor, inclusiv o femeie care a fost filmată în timp ce transporta pe străzile inundate o cutie plină cu pisoi salvați.

Efectele ploilor s-au extins și în afara Istanbulului, pe o rază de aproape 190 de kilometri spre est. În provincia Sakarya, imaginile aeriene arată drumuri întregi și locuințe izolate complet de ape în cartierul Daricayiri din districtul Karasu.

De ce se inundă atât de repede Istanbulul

Dezastrul nu a fost provocat doar de vremea rea, spun experții. În ciuda cantității uriașe de ploaie anunțate de autorități, specialiștii au explicat pentru DW că adevărata problemă este modul în care s-a construit în Istanbul, scrie Turkiye Today.

Orașul s-a extins haotic, iar spațiile verzi au fost înlocuite complet cu blocuri, asfalt și beton, spun ei. Din această cauză, pământul nu mai poate absorbi apa, care rămâne la suprafață și inundă totul în cale.

Urbanista Pelin Pinar Giritlioglu crede că marile proiecte comerciale și rezidențiale au fost ridicate greșit chiar lângă pârâuri sau pe fostele canale de scurgere. Situația este agravată de faptul că albiile au fost strânse în tuburi mici de beton, care se umplu imediat și dau pe afară.

Și reprezentanții Camerei Inginerilor de Mediu din Turcia avertizează că rețelele de canalizare sunt mult prea vechi pentru noile cartiere de blocuri, iar din cauză că apa de ploaie împarte aceleași conducte cu apa uzată, sistemul refulează rapid în subsoluri.